Кабмин хочет принудительно изымать земельные участки для строительства дорог

Кабинет Министров Украины предлагает принудительное платное изъятие земельных участков для строительства автомобильных дорог общего использования государственного значения.
Об этом говорится в зарегистрированном 10 декабря законопроекте №6422
. Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Согласно законопроекту, органы исполнительной власти или местного самоуправления могут принимать решение об отчуждении земельного участка с целью строительства автомобильных дорог общего пользования на основании общественной необходимости.
Отчуждение может происходить на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства.
Если правительство не достигает согласия с владельцем земельного участка и недвижимости на отчуждения в течение одного месяца, то ведомство обращается в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов.
В законопроекте уточняется, что суд будет принимать решение по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца. Судебный сбор при рассмотрении таких дел не будет взиматься.
Апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков будет рассматривать Верховный суд в двухмесячный срок.
Также отмечается, что принятие законопроекта обеспечит ускорение развития сети автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и уменьшит на треть сроки отчуждения земельных участков.