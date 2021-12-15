Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16 Декабря 2021    02:30:19
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Декабрь » 15 » 17:41:15

Кабмин хочет принудительно изымать земельные участки для строительства дорог

Вчера, 17:41:15 684 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Кабмин хочет принудительно изымать земельные участки для строительства дорог

 Кабинет Министров Украины предлагает принудительное платное изъятие земельных участков для строительства автомобильных дорог общего использования государственного значения.

Об этом говорится в зарегистрированном 10 декабря законопроекте №6422. Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно законопроекту, органы исполнительной власти или местного самоуправления могут принимать решение об отчуждении земельного участка с целью строительства автомобильных дорог общего пользования на основании общественной необходимости.

Отчуждение может происходить на условиях концессии или других формах осуществления государственно-частного партнерства.

Если правительство не достигает согласия с владельцем земельного участка и недвижимости на отчуждения в течение одного месяца, то ведомство обращается в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов.

В законопроекте уточняется, что суд будет принимать решение по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца. Судебный сбор при рассмотрении таких дел не будет взиматься.

Апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков будет рассматривать Верховный суд в двухмесячный срок.

Также отмечается, что принятие законопроекта обеспечит ускорение развития сети автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния и уменьшит на треть сроки отчуждения земельных участков.
Тэги: законопроект, кабмин, Земля, строительство дорог
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:28:40, Вчера [Материал]

удачи, чё
с воскресенских дач в Куиве начните....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus