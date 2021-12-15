«Газ буде по 1000 гривень за 1000 кубів» - Коцюбко

25 жовтня 2021 року біля газконтори (по вул. Фещенка-Чопівського) житомиряне протестували проти підвищення цін на газ.
Було написано колективне звернення-вимога та передано очільникам та депутатам Житомирських обласної та міської рад. Колективне звернення від громадських організацій підписали голова Житомирської міської громадської організації «Захист дітей війни», Боровська Л.Е., замісник Житомирської міської ради ветеранів Шульц О.Ф., голова ради ветеранів Богунського району Панченко В.А., голова організації ветеранів Житомирської області Защітников О.М. та козацьким отаманом «Поліської Січі» Коцюбко О.П.
Житомирська обласна рада відреагувала на це звернення та депутати Житомирської обласної ради одностайно проголосували та направили звернення до Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, в Антимонопольний комітет України, в Раду національної безпеки та оборони України щодо збільшення Акціонерним товариством «Житомиргаз» тарифу на розподіл природного газу.
Тобто з питання щодо розподілу газу ми добились позитивного результату. Але нас всіх, мешканців Житомира та області, турбує питання цін на енергоносії – сьогодні ціна газа за 1000 метрів кубічних складає 37,5 тисяч гривень, за електроенергію 4,91 за 1 кВт. Саме тому громадськими організаціями були проведені засідання де одностайно прийняте рішення та знову підготована колективна заява до депутатській корпусів Житомирської обласної та міської рад з вимого привести ціни на газ до 1000,00 грн за 1000 м. куб, за електроенергію – 0,15 грн за 1кВт. З чим це пов’язано? З тим, що перекупки-спекулянти купують народний газ у Держави Україна по 341 грн за 1000 м.куб, а нам продають в 100 разів дорожче – по 37,5 тисяч гривень за 1000 м.куб. Теж саме відбувається з електроенергією.
Ставлю до відомому читачів – Україна добуває 21 мільярд кубів газу в рік, споживає 10 мільярдів, залишок 11 мільярдів кубів продається за кордон. Україна є газодобуваючою державою, Україна газ ні в кого не купує. В Україні є 15 діючих ядерних реакторів, вироблену Україною електроенергію купують усі сусіди. В нас, в Україні, вистачає потужностей повністю забезпечити внутрішній ринок споживання дешевою електроенергією.
Зараз, у зв’язку із підвищенням цін на енергоносії, зросли та продовжують зростати ціни на всі товари та послуги, що є в Україні. Пенсіонери та 95% працездатного та працюючого населення України не в змозі оплатити такі ціни. Згідно Конституції України надра в Україні належать народу України.
Газ – це наші надра.
За статтею 13 Конституції України «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.».
Зараз наша народна власність використовується на шкоду Держави, людини та суспільству. Підприємства масово закриваються, люди не можуть купити собі продукти харчування.
Депутати Житомирської міської ради усунулись від виконання своїх обов’язків, не відреагували на колективну заяву, а останню заяву, навіть не зареєстрували. Знову колективну вимогу виконувати не збираються?
З великою повагою до моїх земляків – житомирян
Генерал-осавул Українського Козацтва
Крайовий отаман «Поліської Січі» Олександр Коцюбко