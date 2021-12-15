«Газ буде по 1000 гривень за 1000 кубів» - Коцюбко

Ставлю до відомому читачів – Україна добуває 21 мільярд кубів газу в рік, споживає 10 мільярдів, залишок 11 мільярдів кубів продається за кордон. Україна є газодобуваючою державою, Україна газ ні в кого не купує. В Україні є 15 діючих ядерних реакторів, вироблену Україною електроенергію купують усі сусіди. В нас, в Україні, вистачає потужностей повністю забезпечити внутрішній ринок споживання дешевою електроенергією.