Депутаты приняли областной бюджет на 2022 год

Объем доходов общего фонда областного бюджета, без учета трансфертов, прогнозируется в сумме 1 483,5 млн грн.
Общая сумма налога на доходы физических лиц в целом по области рассчитана в сумме 8 670,7 млн грн. Поступления в областной бюджет (15%) планируются в объеме 1 300,6 млн грн.
С учетом прогноза поступления рентной платы за специальное использование воды в областной бюджет составляют 9 180 тыс. грн.
Поступления рентной платы за пользование недрами для добычи других полезных ископаемых общегосударственного значения планируются в объеме 50 575 тыс. грн.
Объем поступлений налога на прибыль в областной бюджет планируется в сумме 8 500 тыс. грн.
Прогнозные поступления от налога на прибыль предприятий (кроме налога на прибыль предприятий государственной и коммунальной собственности) в областной бюджет 74 500 тыс. грн.
По расчетам Бассейнового управления водных ресурсов реки Припять, прогнозные поступления арендной платы за водные объекты (их части) составляют 500,0 тыс. грн.
Планируется получить от реализации платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями, которые используются в электронных сигаретах 19 150 тыс. грн.
Исходя из стоимости лицензий на производство спирта этилового, коньячного и плодового и зернового дистиллята, виноградного дистиллята спиртового, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, прогнозные поступления составляют 6,2 тыс. грн.
В 2022 году оптовую торговлю алкогольными напитками планируют продолжать 13 субъектов хозяйствования. Кроме этого, в области зарегистрированы субъекты хозяйствования, осуществляющие оптовую торговлю алкогольными напитками без добавления спирта (сидр и перри). Учитывая, что стоимость лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками составляет 500,0 тыс. грн в год, а на оптовую торговлю сидром и перри - 780 грн, прогнозные поступления данного платежа составляют 6 537,0 тыс. грн.
Согласно проведенным расчетам объем доходов специального фонда областного бюджета, без учета трансфертов, прогнозируется в сумме 193,6 млн грн.
В 2022 году ожидается неизменность, по сравнению с 2021 годом, основного круга налогоплательщиков и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и размещение отходов. Учитывая указанное, объем поступлений в областной бюджет экологического налога на 2022 год составляет 5 907 тыс. грн.
Согласно проведенным расчетам главным управлением Госгеокадастра в Житомирской области, поступления в областной бюджет средств от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства планируются в сумме 808,4 тыс. грн.
Общий объем трансфертов из государственного бюджета для областного бюджета на 2022 год составляет 1 767 593,5 тыс. грн, в том числе: общий фонд - 553 711,7 тыс. грн; специальный фонд - 1 213 881,8 тыс. грн.
Общий объем трансфертов из местных бюджетов в областной бюджет 2022 год составляет 5 241,890 тыс. грн, по общему фонду.