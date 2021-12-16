Реставрация Житомирского музея космонавтики: на что потратят 25 миллионов гривен

«К сожалению, последние годы почти каждую зиму у нас были очень серьезные прорывы, и мы спасали экспонаты. Счастье, что у нас ничего не пострадало. Теплосети позволят нам создать определенный тепловой режим, и мы сможем уже принимать наших посетителей не одетых. Безусловно, внутри будут изменения, когда будут заменены окна и двери, мы будем работать над входной композицией, то есть входной группой музея. К сожалению, мы не можем расширить территориально, но хотим сделать это пространство наиболее удобным для групп. Кроме того, я думаю, что будут подобраны современные материалы для того, чтобы заменить ткань, которая сейчас здесь создает композиционное пространство, и сделать другой фон, который мы можем использовать с цифровыми технологиями», – рассказывает директор музея космонавтики им. Королёва Ирина Дячук.

«Кроме того, будет демонтировано здание-недострой, которое у нас есть во дворе. У нас расширится площадь, и мы хотим затем наружную площадь использовать в музейных целях. Кстати, именно в тендер входит не только строительные работы масштабные, но еще и преобразование нашего внешнего пространства», – рассказывает Ирина Дячук.

«Это единственное, когда будут заменяться трубы (музей закроют). А если роботы будут на заднем дворе, мы сможем принимать посетителей. Мне сейчас трудно сказать (когда музей закроют), потому что еще не говорили, сколько времени могут занять работы по замене теплосетей. Но ориентировочно для житомирян я скажу: мы думаем, что это будет февраль-март для того, чтобы подготовиться к 12 апреля», – сообщила директор музея космонавтики им. С. Королёва Ирина Дячук.

Современное состояние музея, фото Житомир инфо