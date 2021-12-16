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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 16 » 14:42:21

Реставрация Житомирского музея космонавтики: на что потратят 25 миллионов гривен

Вчера, 14:42:21 627 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реставрация Житомирского музея космонавтики: на что потратят 25 миллионов гривен

 В Житомире в следующем году начнется реставрация национального музея космонавтики им. С. П. Королёва. За 25 млн планируют осовременить фасад, заменить старые теплосети, провести благоустройство на территории, несколько обновить вид внутри экспозиции «Космос» и демонтировать недострой позади музея.

Подробнее о реставрации здания в комментарии изданию Житомир инфо рассказала директор музея Ирина Дячук.
 

«К сожалению, последние годы почти каждую зиму у нас были очень серьезные прорывы, и мы спасали экспонаты. Счастье, что у нас ничего не пострадало. Теплосети позволят нам создать определенный тепловой режим, и мы сможем уже принимать наших посетителей не одетых. Безусловно, внутри будут изменения, когда будут заменены окна и двери, мы будем работать над входной композицией, то есть входной группой музея. К сожалению, мы не можем расширить территориально, но хотим сделать это пространство наиболее удобным для групп. Кроме того, я думаю, что будут подобраны современные материалы для того, чтобы заменить ткань, которая сейчас здесь создает композиционное пространство, и сделать другой фон, который мы можем использовать с цифровыми технологиями», – рассказывает директор музея космонавтики им. Королёва Ирина Дячук.


Эскиз фасада будет напоминать космическую конструкцию. По проекту стены музея станут серо-голубыми, а часть окон уберут.

«У нас работала рабочая группа, выбравшая конкретный вариант, фасад будет современен с элементами космической техники, с дизайнерским решением», – добавила директор музея.



На территории музея уже несколько лет стоит недострой, его планируют снести, а дальше здесь хотят создать дополнительное пространство.
 

«Кроме того, будет демонтировано здание-недострой, которое у нас есть во дворе. У нас расширится площадь, и мы хотим затем наружную площадь использовать в музейных целях. Кстати, именно в тендер входит не только строительные работы масштабные, но еще и преобразование нашего внешнего пространства», – рассказывает Ирина Дячук.


Музей будет открыт для посетителей до 15 января 2022 года, ведь 12 января будет отмечаться 115-я годовщина со дня рождения Сергея Королёва. В дальнейшем музей будет закрыт всего несколько месяцев, во время проведения работ в главном помещении.
 

«Это единственное, когда будут заменяться трубы (музей закроют). А если роботы будут на заднем дворе, мы сможем принимать посетителей. Мне сейчас трудно сказать (когда музей закроют), потому что еще не говорили, сколько времени могут занять работы по замене теплосетей. Но ориентировочно для житомирян я скажу: мы думаем, что это будет февраль-март для того, чтобы подготовиться к 12 апреля», – сообщила директор музея космонавтики им. С. Королёва Ирина Дячук.


Это только первый этап обновления музея. После реставрации музей планирует достроить еще одно здание для фондохранилища и научно-образовательного пространства.

Как сообщал «Журнал Житомира», в Житомире начали реставрировать дом, где первые 2 года своей жизни прожил Сергей Павлович Королёв.




Современное состояние музея, фото Житомир инфо
Тэги: реставрация, музей космонавтики, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:18:07, Вчера [Материал]

на 100% бюджетное учреждение?
или як у всих......
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