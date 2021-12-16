Браконьеры убили на Житомирщине краснокнижную лосиху. ФОТО

В ночь с 15 на 16 декабря в Житомирском районе егерская служба охотничьего клуба обнаружила убитую самку лося. Погибшее животное было беременным. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
"На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции, работники ветеринарной службы, которые в ходе вскрытия животного обнаружили в нем огнестрельное ранение, которое и привело к гибели"
, – говорится в сообщении
.
В Украине запрещено охотиться на лося – животное занесено в Красную книгу. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота).
В данный момент работники Национальной полиции занимаются установлением лица, совершившего преступление.
Экологи отмечают, что размер компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного мира, занесенных в Красную книгу Украины составляет 195 тыс. грн (за убитого лося европейского нарушитель должен возместить 130 тыс. грн, а так как животное было беременным – 50% от таксы на соответствующий вид животного, то есть 65 тыс. грн).
Фото: экологическая инспекция