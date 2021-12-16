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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 16 » 16:00:19

Браконьеры убили на Житомирщине краснокнижную лосиху. ФОТО

Вчера, 16:00:19 867 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Браконьеры убили на Житомирщине краснокнижную лосиху. ФОТО

 В ночь с 15 на 16 декабря в Житомирском районе егерская служба охотничьего клуба обнаружила убитую самку лося. Погибшее животное было беременным. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

"На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции, работники ветеринарной службы, которые в ходе вскрытия животного обнаружили в нем огнестрельное ранение, которое и привело к гибели", – говорится в сообщении.

В Украине запрещено охотиться на лося – животное занесено в Красную книгу. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота). 

В данный момент работники Национальной полиции занимаются установлением лица, совершившего преступление.

Экологи отмечают, что размер компенсации за незаконное добывание, уничтожение или повреждение видов животного мира, занесенных в Красную книгу Украины составляет 195 тыс. грн (за убитого лося европейского нарушитель должен возместить 130 тыс. грн, а так как животное было беременным – 50% от таксы на соответствующий вид животного, то есть 65 тыс. грн).

Фото: экологическая инспекция
Тэги: Браконьеры, лось, Красная Книга
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Комментариев: 3
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 22:06:39, Вчера [Материал]

Вырезанный лес,убитое животное...
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 22:21:12, Вчера [Материал]

убить и бросить
украинзьге свит.....
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 02:35:51, Сегодня [Материал]

Не понимаю, почему штрафы, а не уголовное дело и тюремный срок? Перспектива сесть на год-два поубавило бы желание охотиться на запретных животных.
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