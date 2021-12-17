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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 17 » 08:34:19

Очередное заминирование: в житомирском «Ашане» искали взрывчатку. ФОТО

Вчера, 08:34:19 613 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Очередное заминирование: в житомирском «Ашане» искали взрывчатку. ФОТО

 Вечером 16 декабря в полицию поступило электронное сообщение о заминировании гипермаркета в торгово-развлекательном центре "Глобал". Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

На месте происшествия работали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные.

Правоохранители провели эвакуацию нескольких сот работников и посетителей ТРЦ и ограничили доступ к потенциально опасной территории. Взрывоопасные предметы не обнаружены.

"Специалисты-взрывотехники и кинологи провели тщательную проверку помещений. Никаких угроз безопасности людей не обнаружено", - информирует полиция.

Полицейские работают над установлением личности автора сообщения.





Фото: полиция
Тэги: ТРЦ, заминирование, гипермаркет, Житомир
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