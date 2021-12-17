Очередное заминирование: в житомирском «Ашане» искали взрывчатку. ФОТО

Вечером 16 декабря в полицию поступило электронное сообщение о заминировании гипермаркета в торгово-развлекательном центре "Глобал". Об этом сообщили в полиции Житомирской области
.
На месте происшествия работали полицейские, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, патрульные.
Правоохранители провели эвакуацию нескольких сот работников и посетителей ТРЦ и ограничили доступ к потенциально опасной территории. Взрывоопасные предметы не обнаружены.
"Специалисты-взрывотехники и кинологи провели тщательную проверку помещений. Никаких угроз безопасности людей не обнаружено"
, - информирует полиция.
Полицейские работают над установлением личности автора сообщения.
Фото: полиция