Рада запретила курение электронных сигарет в общественных местах

Верховная Рада 16 декабря в целом приняла антитабачный законопроект № 4358. Он приравнивает электронные сигареты к обычным, а также запрещает их курение в общественных местах. Проект поддержали 317 депутатов.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава
.
Новый закон предусматривает:
- запрет рекламировать, спонсировать или стимулировать продажу электронных сигарет и жидкостей к ним, а также;
- запрет на их продажу несовершеннолетним: за это предусмотрен штраф — 1 020 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 10 200 гривен;
- запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях.
Законопроект расширяет перечень мест, где запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов.
Кроме того, предупреждение о последствиях курения теперь должно быть комбинированным, то есть содержать картинку и текст, и занимать 65% от размера пачки, а не 50%, как было раньше. Также 30% пачки теперь будет занимать предупреждения на упаковках электронных сигарет и жидкостей для них.
В ведомстве уточнили, что закон вступает в силу через 18 месяцев со дня его опубликования.