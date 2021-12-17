Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 18 Декабря 2021    00:53:49
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 17 » 08:58:07

Рада запретила курение электронных сигарет в общественных местах

Вчера, 08:58:07 754 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Рада запретила курение электронных сигарет в общественных местах

 Верховная Рада 16 декабря в целом приняла антитабачный законопроект № 4358. Он приравнивает электронные сигареты к обычным, а также запрещает их курение в общественных местах. Проект поддержали 317 депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
 

Новый закон предусматривает:

 
  • запрет рекламировать, спонсировать или стимулировать продажу электронных сигарет и жидкостей к ним, а также;
  • запрет на их продажу несовершеннолетним: за это предусмотрен штраф — 1 020 гривен, а за повторное нарушение в течение года — 10 200 гривен;
  • запрет курения электронных сигарет во всех общественных местах и помещениях.

Законопроект расширяет перечень мест, где запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и кальянов.

Кроме того, предупреждение о последствиях курения теперь должно быть комбинированным, то есть содержать картинку и текст, и занимать 65% от размера пачки, а не 50%, как было раньше. Также 30% пачки теперь будет занимать предупреждения на упаковках электронных сигарет и жидкостей для них.

В ведомстве уточнили, что закон вступает в силу через 18 месяцев со дня его опубликования.
Тэги: закон, электронные сигареты, украина
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus