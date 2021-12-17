Житомирский бронетанковый завод завершил производство первого корпуса БТР-4Е. ФОТО

Житомирский бронетанковый завод передал первый изготовленный бронекорпус БТР-4Е Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени Морозова для дальнейшей комплектации необходимыми системами, узлами и агрегатами. Об этом сообщили в пресс-службе завода
.
Отмечается, что это первый серийный бронекорпус плавучего бронетранспортера БТР-4Е с улучшенными водоходными характеристиками.
Для улучшения мореходности и плавучести БТР оборудовали дополнительными поплавками, а воздухозаборник вынесли выше боевого модуля. Такую доработку сделали для возможности вооружения бронетранспортерами этого типа морской пехоты Украины.
В настоящее время житомирский завод работает над заказом по изготовлению еще нескольких корпусов для этих бронемашин. Заявляется, что работы выполняются согласно технологическим процессам с соблюдением определенных сроков.
«Мы надеемся на постоянные заказы на этот вид продукции и гарантируем ее качество и своевременность снабжения»
, – отмечает директор ЖБТЗ Геннадий Гращенков.
ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения» имеет заказ на производство 75 БТР-4Е для Вооруженных Сил Украины.
Фото: ЖБТЗ