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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Декабрь » 17 » 09:37:02

Житомирский бронетанковый завод завершил производство первого корпуса БТР-4Е. ФОТО

Вчера, 09:37:02 2653 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский бронетанковый завод завершил производство первого корпуса БТР-4Е. ФОТО

 Житомирский бронетанковый завод передал первый изготовленный бронекорпус БТР-4Е Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению имени Морозова для дальнейшей комплектации необходимыми системами, узлами и агрегатами. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Отмечается, что это первый серийный бронекорпус плавучего бронетранспортера БТР-4Е с улучшенными водоходными характеристиками.

Для улучшения мореходности и плавучести БТР оборудовали дополнительными поплавками, а воздухозаборник вынесли выше боевого модуля. Такую доработку сделали для возможности вооружения бронетранспортерами этого типа морской пехоты Украины.



В настоящее время житомирский завод работает над заказом по изготовлению еще нескольких корпусов для этих бронемашин. Заявляется, что работы выполняются согласно технологическим процессам с соблюдением определенных сроков.

«Мы надеемся на постоянные заказы на этот вид продукции и гарантируем ее качество и своевременность снабжения», – отмечает директор ЖБТЗ Геннадий Гращенков.

ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения» имеет заказ на производство 75 БТР-4Е для Вооруженных Сил Украины.



Фото: ЖБТЗ
Тэги: БТР, ЖБТЗ, бронетанковый завод
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