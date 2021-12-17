В центре Житомира произошли две одинаковые аварии: видео с камеры наблюдения

В Житомире на Соборной площади с разницей в три часа произошло два одинаковых дорожно-транспортных происшествия: легковушки выехали за пределы проезжей части и протаранили клумбу. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции.
Первое ДТП произошло 16 декабря около 21:00 с участием автомобиля Volvo.
"Водитель легковушки не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на бетонную клумбу. На водителя патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КУоАП"
, – информируют правоохранители.
Другое событие произошло около полуночи на том же месте.
"Водитель автомобиля Volkswagen наехал на бетонную клумбу. Во время общения с виновником ДТП у патрульных возникло подозрение, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные предложили водителю на месте пройти освидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер на что он согласился. В присутствии двух свидетелей 41-летний мужчина прошел осмотр на состояние опьянения", – добавили в полиции.
По информации правоохранителей, прибор зафиксировал, что мужчина управлял транспортным средством пьяным. Результат – 1,66 промилле алкоголя.
Инспекторы патрульной полиции составили на водителя административные протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) и по ч.1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КУоАП.