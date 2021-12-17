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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 17 » 10:01:50

В центре Житомира произошли две одинаковые аварии: видео с камеры наблюдения

Вчера, 10:01:50 1578 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира произошли две одинаковые аварии: видео с камеры наблюдения

 В Житомире на Соборной площади с разницей в три часа произошло два одинаковых дорожно-транспортных происшествия: легковушки выехали за пределы проезжей части и протаранили клумбу. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции.

Первое ДТП произошло 16 декабря около 21:00 с участием автомобиля Volvo.

"Водитель легковушки не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на бетонную клумбу. На водителя патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КУоАП", – информируют правоохранители.

Другое событие произошло около полуночи на том же месте.


 

"Водитель автомобиля Volkswagen наехал на бетонную клумбу. Во время общения с виновником ДТП у патрульных возникло подозрение, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные предложили водителю на месте пройти освидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер на что он согласился. В присутствии двух свидетелей 41-летний мужчина прошел осмотр на состояние опьянения", – добавили в полиции.


По информации правоохранителей, прибор зафиксировал, что мужчина управлял транспортным средством пьяным. Результат – 1,66 промилле алкоголя.

Инспекторы патрульной полиции составили на водителя административные протоколы по ст.124 (нарушение ПДД, что привело к ДТП) и по ч.1 ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения) КУоАП.
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:32:36, Вчера [Материал]

Добре що людей там не було, бо як завжди на стовбчиках безпеки зекономили. П.С.: не місцеві чи то флеш-моб якийсь?
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