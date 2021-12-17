В Житомире начали работать елочные базары. ФОТО

В Житомире с 16 декабря начали работать временные площадки по продаже елок. Новогодние деревья будут продавать в разных микрорайонах города.
Все хвойные деревья будут сертифицированы. Об этом suspilne.media
рассказал представитель городской инспекции по благоустройству Александр Круглый.
"Будем проверять и контролировать наличие чипов и бирок на елках"
, – заметил Александр Круглый.
Анатолий Глебко продает елки больше 25 лет. Часть новогодних деревьев мужчина выращивает в собственном питомнике. Также покупает елки и сосны в лесничествах.
"Чипы отдельно не продаются, а продаются вместе с елкой. Отдельно чипы нигде нельзя купить и распечатать. Они есть только в лесном хозяйстве. Там предоставляют чипы, товарно-транспортные накладные, чеки и хвойные деревья попадают на базар"
"Привезли сосны из Радомышльского лесного хозяйства и из лесного хозяйства Тригорского лесничества, – говорит Анатолий Глебко. – Каждая елка чипированная. По чипу можно определить, из какого лесного хозяйства сосна, и убедиться, что она не является краденой".
, – говорит продавец Виктор Семенковский.
Елочные базары в Житомире будут работать до 31 декабря:
- улица Большая Бердичевская, 71 (угол улиц Большой Бердичевской и Довженко);
- улица Витрука, 13, 41;
- улица Покровская, 96, 131, 151;
- улица Чудновская, 133;
- проспект Мира, 8-10;
- улица Киевская, 97-а – 99;
- улица Небесной Сотни, 8, 10, 12, 14.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в государственных лесохозяйственных предприятиях Житомирской области к новогодне-рождественским праздникам вырастили около 250 тысяч хвойных деревьев
.
Фото: Суспільне