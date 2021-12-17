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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 17 » 10:47:12

В Житомире начали работать елочные базары. ФОТО

Вчера, 10:47:08 811 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали работать елочные базары. ФОТО

 В Житомире с 16 декабря начали работать временные площадки по продаже елок. Новогодние деревья будут продавать в разных микрорайонах города.

Все хвойные деревья будут сертифицированы. Об этом suspilne.media рассказал представитель городской инспекции по благоустройству Александр Круглый.

"Будем проверять и контролировать наличие чипов и бирок на елках", – заметил Александр Круглый.



Анатолий Глебко продает елки больше 25 лет. Часть новогодних деревьев мужчина выращивает в собственном питомнике. Также покупает елки и сосны в лесничествах.
 

"Привезли сосны из Радомышльского лесного хозяйства и из лесного хозяйства Тригорского лесничества, – говорит Анатолий Глебко. – Каждая елка чипированная. По чипу можно определить, из какого лесного хозяйства сосна, и убедиться, что она не является краденой".






"Чипы отдельно не продаются, а продаются вместе с елкой. Отдельно чипы нигде нельзя купить и распечатать. Они есть только в лесном хозяйстве. Там предоставляют чипы, товарно-транспортные накладные, чеки и хвойные деревья попадают на базар", – говорит продавец Виктор Семенковский.

Елочные базары в Житомире будут работать до 31 декабря:
 
  • улица Большая Бердичевская, 71 (угол улиц Большой Бердичевской и Довженко);
  • улица Витрука, 13, 41;
  • улица Покровская, 96, 131, 151;
  • улица Чудновская, 133;
  • проспект Мира, 8-10;
  • улица Киевская, 97-а – 99;
  • улица Небесной Сотни, 8, 10, 12, 14.

Как сообщал "Журнал Житомира", в государственных лесохозяйственных предприятиях Житомирской области к новогодне-рождественским праздникам вырастили около 250 тысяч хвойных деревьев.
 

Фото: Суспільне
Тэги: Житомир, базар, елка
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