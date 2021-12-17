В Житомире начали работать елочные базары. ФОТО

"Привезли сосны из Радомышльского лесного хозяйства и из лесного хозяйства Тригорского лесничества, – говорит Анатолий Глебко. – Каждая елка чипированная. По чипу можно определить, из какого лесного хозяйства сосна, и убедиться, что она не является краденой".