Денежную компенсацию за «пакет малыша» отныне можно получить в єМалятко

Родители новорожденных теперь могут получить денежную компенсацию за "пакет малыша" в "єМалятко". Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации
.
Денежную компенсацию могут оформить родители, не получившие пакет малыша в роддоме или управлении соцзащиты населения по месту жительства.
Размер компенсации составляет 6 300 гривен, если подать заявление в декабре 2021 года.
Как получить средства:
- одному из родителей лично нужно заполнить заявку онлайн по ссылке;
- открыть специальный счет "Пакет малыша" в любом отделении ПриватБанка.
Средства будут засчитаны только на этот счет. За них можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте
Министерства социальной политики.
"Теперь не нужно идти в 11 учреждений, заказывать 37 документов и тратить 30 часов на получение услуги. Подать заявление можно сразу после рождения малыша"
, - сообщили в Минцифре.