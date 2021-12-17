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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 17 » 12:56:53

Денежную компенсацию за «пакет малыша» отныне можно получить в єМалятко

Вчера, 12:56:53 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Денежную компенсацию за «пакет малыша» отныне можно получить в єМалятко

 Родители новорожденных теперь могут получить денежную компенсацию за "пакет малыша" в "єМалятко". Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Денежную компенсацию могут оформить родители, не получившие пакет малыша в роддоме или управлении соцзащиты населения по месту жительства.

Размер компенсации составляет 6 300 гривен, если подать заявление в декабре 2021 года.
 

Как получить средства:

 
  • одному из родителей лично нужно заполнить заявку онлайн по ссылке;
  • открыть специальный счет "Пакет малыша" в любом отделении ПриватБанка.

Средства будут засчитаны только на этот счет. За них можно приобрести детские товары офлайн или в интернет-магазинах, список которых размещен на сайте Министерства социальной политики.

"Теперь не нужно идти в 11 учреждений, заказывать 37 документов и тратить 30 часов на получение услуги. Подать заявление можно сразу после рождения малыша", - сообщили в Минцифре.

Тэги: пакет малыша
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