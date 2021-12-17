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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 17 » 13:31:46

СБУ обнаружила под Житомиром склад с украденными комплектующими к комплексам ПВО. ФОТО

Вчера, 13:31:39 1128 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ обнаружила под Житомиром склад с украденными комплектующими к комплексам ПВО. ФОТО

 Контрразведка СБУ в Житомирской области разоблачила хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства.

Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов.
 

"Похищенная продукция была вывезена в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района. В ходе обысков по месту незаконного хранения военных товаров обнаружено почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления", - информирует пресс-служба СБУ.


По предварительным оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен. Изъятая продукция направлена ​​на экспертизу.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения к ответственности виновных.









Фото: СБУ
Тэги: вооружение, СБУ, ЗРК, Житомирская область, кража
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Комментариев: 2
predi
1 predi (predi)   • 14:42:15, Вчера [Материал]

Таких потрібно судити по законам військового часу.
До стінки і потім повісити біля тієї частини звідки він крав запчастини підриваючи боєздатність держави.
xom
2 xom (xom)   • 19:16:09, Вчера [Материал]

Какие ж это комплектующие, это старый хлам. Для продажи как антквариат он недостаточно старый, а для эксплуатации ТХ никуда не годятся. Такое на металлолом больше годится.
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