СБУ обнаружила под Житомиром склад с украденными комплектующими к комплексам ПВО. ФОТО

Контрразведка СБУ в Житомирской области разоблачила хищение приборов и запчастей к зенитно-ракетному вооружению. Именно эти комплексы обеспечивают противовоздушную оборону нашего государства.
Как свидетельствуют материалы следствия, участники схемы присвоили комплектующие при их ремонте на одном из оборонных объектов.
"Похищенная продукция была вывезена в арендованный склад вблизи одного из поселков Житомирского района. В ходе обысков по месту незаконного хранения военных товаров обнаружено почти 60 наименований комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, в том числе блоки управления", - информирует пресс-служба СБУ.
По предварительным оценкам специалистов, стоимость изъятых военных товаров составляет десятки миллионов гривен. Изъятая продукция направлена на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности для привлечения к ответственности виновных.
Фото: СБУ