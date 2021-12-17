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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Декабрь » 17 » 14:47:17

Рада провалила отсрочку по кассовым аппаратам для ФОПов: что это значит

Вчера, 14:47:17 1018 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада провалила отсрочку по кассовым аппаратам для ФОПов: что это значит

 Верховная рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год. Соответствующий законопроект № 6376 даже не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внеочередное пленарное заседание.

Документом предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, а именно цифру "2022" заменить цифрой "2023".

Таким образом, сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год, поскольку сегодня было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году.
 

Что такое РРО


Регистратор расчетных операций - это устройство или программно-технический комплекс с реализацией фискальных функций для регистрации расчетных операций при продаже товаров. По сути, аналог кассового аппарата, но в виде программного обеспечения для компьютера, смартфона или планшета.

Такой регистратор позволяет выполнять фискальные функции путем регистрации чеков на сервере налоговой через Интернет. ФОПы имеют право выбрать каким регистратором расчетных операций пользоваться: классическим или программным.
 

Кто должен применять РРО


С 1 января 2022 года занятые в ритейле все ФОПы, которые являются плательщиками единого налога 2-4 групп, будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) - кассовые аппараты.
 

Что будет за нарушение требований по РРО


Санкции за нарушение использования кассовых аппаратов предусматривают штраф в размере 100% стоимости проданных с нарушением товаров, а за последующие - уже 150% стоимости товара.
Тэги: ФОП, РРО, Рада
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Комментариев: 8
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:05:15, Вчера [Материал]

Ну что дождались ? Досиделись? А где базарные лидеры? теперь фопам надо иметь кассовый аппарат штука баксов. програмное обеспечение шесть тысяч. далее ежемесячно по шессот гривен минимум. средство для печатанье чеко две тысячи. бугалтер нужен минимум десять тысяч и ЕСВ две двести. Бери шинель иди домой. вас выдавили Епицентр. Олди и вся эа гыдота которая заехала козачим стосом.
Вано
4 Вано (Вано)   • 15:47:53, Вчера [Материал]

Где Вы взяли такие цены? По факту стоимость введения РРО гораздо ниже. Проблема только в том, что как и большинство законов в стране, закон РРО написан и принимался некомпетентными людьми в результате чего налоговая при желании может нагнуть любого.
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 18:06:40, Вчера [Материал]

На 4. Наскільки я знаю, там ще дуже дивно прописано обслуговування і "безкоштовність" софта.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:08:40, Вчера [Материал]

Как можно быть безразличным к своей работе. своей судьбе. своим детям, а кто их будет кормить? На газовый Майдан не ходят тоже. Ублюдки смотрят народ молчит и шалят как хотят и куда хотят.
bender123
3 vasya (bender123)   • 15:14:21, Вчера [Материал]

всех поздравляю, теперь прийдется декларировать свои обороты и платить налоги. 30 лет шли к этому. может быть наконец-то терминалы безналичной оплаты заработают)) а то все временно не работают годами)что угодно лишь бы деньги шли налом и не оставляли следов)
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 18:05:45, Вчера [Материал]

На 3. Ну ясно, прийдеться платити податки. Тільки от добра від тих грошей ми не побачимо. Покладуть криві дороги і випустять ще один буклет про велике будівництво по ціні доріг. Здобули, що сказати.
TerminatorUA
8 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 21:16:27, Вчера [Материал]

А що ви хочете побачити? Все буде так, як при вашому Порошенку.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 18:56:22, Вчера [Материал]

с одной стороны вроде и справедливо - у наёмного работника отбирают почти половину его дохода налогами, а ФОПки не платят практически ничего.
с другой стороны ФОПки это розница, затраты ФОПок покроют опять-же наёмные работники, которых и так уже обобрали.
ждём масштабного поднятия ценников.....
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