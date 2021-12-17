«Клешня» не станет туристическим логотипом Житомирщины: будет проведен новый конкурс

Конкурс по разработке туристического логотипа и брендбука Житомирской области будет проведен повторно. Такое решение было принято после многочисленных обращений к главе ОГА.
Об этом сообщил директор департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА Максим Обшта в ответ на запрос главы общественной организации "Житомир Дій" Матвея Хренова, передает Житомир инфо
.
"Учитывая многочисленные обращения к главе Житомирской областной государственной администрации с просьбой не утверждать результаты конкурса по разработке логотипа и брендбука Житомирской области, организационным комитетом принято решение о повторном проведении конкурса", – говорится в письме.
Туристический логотип
Областной совет провел конкурс на новый туристический логотип Житомирской области. В финал попали две работы: "Житомирщина туристическая" и "Житомирщина удивительная".
Победителя выбирала общественность путем открытого онлайн-голосования. Всего участие в голосовании приняли 713 человек.
Победителем с разницей в 29 голосов стал логотип "Житомирщина туристическая
". Его автор – Татьяна Вдовиченко.
Логотип подвергли критике в соцсетях
. Его сравнивали с клешней ракообразных или с протянутой рукой.