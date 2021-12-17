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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 17 » 17:36:07

«Клешня» не станет туристическим логотипом Житомирщины: будет проведен новый конкурс

Вчера, 17:36:07 568 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Клешня» не станет туристическим логотипом Житомирщины: будет проведен новый конкурс

 Конкурс по разработке туристического логотипа и брендбука Житомирской области будет проведен повторно. Такое решение было принято после многочисленных обращений к главе ОГА.

Об этом сообщил директор департамента культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА Максим Обшта в ответ на запрос главы общественной организации "Житомир Дій" Матвея Хренова, передает Житомир инфо.
 

"Учитывая многочисленные обращения к главе Житомирской областной государственной администрации с просьбой не утверждать результаты конкурса по разработке логотипа и брендбука Житомирской области, организационным комитетом принято решение о повторном проведении конкурса", – говорится в письме.



 

Туристический логотип


Областной совет провел конкурс на новый туристический логотип Житомирской области. В финал попали две работы: "Житомирщина туристическая" и "Житомирщина удивительная".

Победителя выбирала общественность путем открытого онлайн-голосования. Всего участие в голосовании приняли 713 человек.

Победителем с разницей в 29 голосов стал логотип "Житомирщина туристическая". Его автор – Татьяна Вдовиченко.

Логотип подвергли критике в соцсетях. Его сравнивали с клешней ракообразных или с протянутой рукой.

Тэги: конкурс, Житомирская область, логотип
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Комментариев: 2
Tax
1 Игорь (Tax)   • 19:48:26, Вчера [Материал]

Ось Вам і демократія : "Победителя выбирала общественность путем открытого онлайн-голосования." Цікаво звернень було більше ніж 713 чи у нас як завжди меншість диктує правила більшості?
dakar
2 Инспектор Кранник (dakar)   • 21:40:10, Вчера [Материал]

Многие не знали вообще о таком конкурсе. Я среди низ
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