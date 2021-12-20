Открытие главной елки и ДТП в центре Житомира: дайджест новостей за выходные

Торжественное открытие главной новогодней елки и ДТП в центре города – подборка событий, которые произошли в Житомире с вечера 17 декабря.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
ДТП в центре города
Поздно вечером 17 декабря на улице Большой Бердичевской разбилась легковушка: водитель Subaru не справился с управлением и врезался в дерево.
Авто получило серьезные механические повреждения. Никто из людей не травмировался.
На водителя Subaru патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КУоАП.
Фото: патрульная полиция
Двойное ДТП
В тот же вечер на улице Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек и автобуса.
Водитель ВАЗ-2104 сначала совершил столкновение с автобусом Shaolin, а затем – с BMW Х1. В аварии никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ инспекторы составили протокол по ст. 124 КУоАП.
Фото: соцсеть
Фестиваль колядки
18 декабря в Житомире провели фестиваль польской колядки
, которым уже традиционно польское сообщество области начинает рождественские празднования.
Такое мероприятие проходит в Житомирской области уже в шестнадцатый раз.
В мероприятии приняли участие 27 творческих коллективов и сольных исполнителей из разных городов Украины. Колядки на польском и украинском языках пели артисты из Житомира, Хмельницкого, Киева, а также Броваров, Олевска и Хорошева.
Фото: ЖГС
Открытие елки
В Житомире 19 декабря на улице Михайловские торжественно открыли главную елку города.
Высота елки около 30 метров. Дерево украшают семь сотен игрушек и гирлянда протяженностью около полутора километров.
На открытие пришли несколько сотен житомирян, несмотря на плохую погоду и задержку в час.
Фото: Genius Media