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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 20 » 08:45:55

Открытие главной елки и ДТП в центре Житомира: дайджест новостей за выходные

Вчера, 08:45:38 1362 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Открытие главной елки и ДТП в центре Житомира: дайджест новостей за выходные

 Торжественное открытие главной новогодней елки и ДТП в центре города – подборка событий, которые произошли в Житомире с вечера 17 декабря.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

ДТП в центре города


Поздно вечером 17 декабря на улице Большой Бердичевской разбилась легковушка: водитель Subaru не справился с управлением и врезался в дерево.

Авто получило серьезные механические повреждения. Никто из людей не травмировался.

На водителя Subaru патрульные полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КУоАП.



Фото: патрульная полиция
 

Двойное ДТП


В тот же вечер на улице Покровской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек и автобуса.

Водитель ВАЗ-2104 сначала совершил столкновение с автобусом Shaolin, а затем – с BMW Х1. В аварии никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ инспекторы составили протокол по ст. 124 КУоАП.

 

Фото: соцсеть
 

Фестиваль колядки


18 декабря в Житомире провели фестиваль польской колядки, которым уже традиционно польское сообщество области начинает рождественские празднования.

Такое мероприятие проходит в Житомирской области уже в шестнадцатый раз.

В мероприятии приняли участие 27 творческих коллективов и сольных исполнителей из разных городов Украины. Колядки на польском и украинском языках пели артисты из Житомира, Хмельницкого, Киева, а также Броваров, Олевска и Хорошева.



Фото: ЖГС
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Открытие елки


В Житомире 19 декабря на улице Михайловские торжественно открыли главную елку города.

Высота елки около 30 метров. Дерево украшают семь сотен игрушек и гирлянда протяженностью около полутора километров.

На открытие пришли несколько сотен житомирян, несмотря на плохую погоду и задержку в час.





 

Фото: Genius Media
Тэги: Житомир, дайджест
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