В финал шоу «Україна має талант» прошел парень из Житомирской области

В финал телевизионного шоу «Україна має талант»-2021 прошел 13-летний Артем Фесько из пгт Попельня Житомирской области. Об этом сообщается на сайте проекта.
«На проекте «Україна має талант»-2021 финалистов определило экспертное жюри по окончании всех телевизионных кастингов. Но исключением стали участники, которые получили Золотую кнопку, – они проходят в финал сразу после первого выступления на сцене «Україна має талант», – сообщили организаторы.
Напомним, парень исполнил арию Lucia Di Lammermoor и песню Diva Dance, которые известны сложностью исполнения. Однако Артему удалось спеть так, что у судей даже выступили слезы на глазах, а весь зал аплодировал стоя.
«У меня до сих пор слезы на глазах! Я очень рад, что у нас есть "Україна має талант"! Я очень рад, что с помощью этого шоу мы в который раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и т.д., что эти дети – наше будущее! У вас 4 "да"!» – прокомментировал выступление Артема Сергей Притула.
Петь Артема научила бабушка, а идею поехать на шоу талантов подал дедушка.