Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 21 Декабря 2021    09:15:55
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 20 » 09:18:02

В финал шоу «Україна має талант» прошел парень из Житомирской области

Вчера, 09:18:02 2740 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В финал шоу «Україна має талант» прошел парень из Житомирской области

 В финал телевизионного шоу «Україна має талант»-2021 прошел 13-летний Артем Фесько из пгт Попельня Житомирской области. Об этом сообщается на сайте проекта.

«На проекте «Україна має талант»-2021 финалистов определило экспертное жюри по окончании всех телевизионных кастингов. Но исключением стали участники, которые получили Золотую кнопку, – они проходят в финал сразу после первого выступления на сцене «Україна має талант», – сообщили организаторы.



Напомним, парень исполнил арию Lucia Di Lammermoor и песню Diva Dance, которые известны сложностью исполнения. Однако Артему удалось спеть так, что у судей даже выступили слезы на глазах, а весь зал аплодировал стоя.
 

«У меня до сих пор слезы на глазах! Я очень рад, что у нас есть "Україна має талант"! Я очень рад, что с помощью этого шоу мы в который раз можем доказать разным скептикам, которые говорят, что какие-то дети сейчас не такие и т.д., что эти дети – наше будущее! У вас 4 "да"!» – прокомментировал выступление Артема Сергей Притула.


Петь Артема научила бабушка, а идею поехать на шоу талантов подал дедушка.
 
Тэги: Україна має талант
Новости партнеров
Комментариев: 1
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 08:57:57, Сегодня [Материал]

у хлопчини магічно красивий голос!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus