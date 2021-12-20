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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Декабрь » 20 » 12:47:26

На проспекте Мира столкнулись две легковушки: среди пострадавших – ребенок

Вчера, 12:47:26 1215 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На проспекте Мира столкнулись две легковушки: среди пострадавших – ребенок

 В Житомире в результате столкновения Audi и Renault травмировались два человека, среди них – ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 19 декабря на проспекте Мира.

Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"Около 23 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Мира с участием автомобилей Audi и Renault. В результате ДТП получили травмы два человека, один из которых малолетний ребенок", – говорится в сообщении.

На место патрульные вызвали следователей, обеспечили охрану места происшествия и регулировку дорожного движения.





Фото: патрульна поліція
Тэги: Житомир, дтп
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