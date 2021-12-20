На проспекте Мира столкнулись две легковушки: среди пострадавших – ребенок

В Житомире в результате столкновения Audi и Renault травмировались два человека, среди них – ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером 19 декабря на проспекте Мира.
Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба патрульной полиции
Житомирской области.
"Около 23 часов, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Мира с участием автомобилей Audi и Renault. В результате ДТП получили травмы два человека, один из которых малолетний ребенок"
, – говорится в сообщении.
На место патрульные вызвали следователей, обеспечили охрану места происшествия и регулировку дорожного движения.
Фото: патрульна поліція