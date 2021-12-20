Двое житомирян надругались над памятником Степану Бандере в Тернополе. ФОТО

В городе Тернополь неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Вандалами, повредившими монумент, оказались жители Житомира. Об этом сообщила полиция Тернопольской области
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"14 декабря в 12:11 неизвестные повредили памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Тернопольского районного управления полиции установили, что к преступлению причастны двое 21-летних жителей Житомира", - говорится в сообщении.
Причины своего поступка молодые люди не объясняют.
Злоумышленникам инкриминируют часть 3 статьи 297 (надругательство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное им грозит ограничение свободы сроком от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.
Фото: полиция