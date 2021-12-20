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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 20 » 12:57:30

Двое житомирян надругались над памятником Степану Бандере в Тернополе. ФОТО

Вчера, 12:57:30 1503 12 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Двое житомирян надругались над памятником Степану Бандере в Тернополе. ФОТО

 В городе Тернополь неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Вандалами, повредившими монумент, оказались жители Житомира. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.
 

"14 декабря в 12:11 неизвестные повредили памятник Степану Бандере, что по улице Соломии Крушельницкой в ​​Тернополе. Монумент был облит красной краской. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Тернопольского районного управления полиции установили, что к преступлению причастны двое 21-летних жителей Житомира", - говорится в сообщении.


Причины своего поступка молодые люди не объясняют.



Злоумышленникам инкриминируют часть 3 статьи 297 (надругательство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное им грозит ограничение свободы сроком от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.

Фото: полиция
Тэги: вандализм, Степан Бандера, памятник
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Комментариев: 9
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:01:29, Вчера [Материал]

Зоряний час для ватних ЖЖшних коментаторів проявити себе, при чому з найблагороднішого боку - скинутися на адвоката й заставу для малолітніх опездолочів, взяти їх на поруки. Але ніт, щось мені підказує, що цього не буде. Ги-ги. XD
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:21:26, Вчера [Материал]

одни рагули насрали на тотемный знак других рагулей, а ватники должны что-то делать?
сожрите друг друга. Ватники желают победы обеим командам.....
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:37:08, Вчера [Материал]

Да-да-да, "Это не наши!", "Мы их туда не посылали!", "Их там не было!". Голосом роздратованого КучмИ з мему: "Це ж було вже!"
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 15:54:41, Вчера [Материал]

чей Крым?
чей Лемберг?
DomA
2 Владимир (DomA)   • 15:13:13, Вчера [Материал]

гадаю це комуняка сухомлин відправив цю дрг!
Provocateur
5 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:44:15, Вчера [Материал]

"Причины своего поступка молодые люди не объясняют." От тому Руцкій мірок і програЄ (та зрештою прогрАє). Достатньо просто порівняти з поведінкою Миколи Коханівського після акції з картавим на Бесарабці.
vovik-zt
7 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 16:12:46, Вчера [Материал]

Кирилл Ярошенко (TerminatorUA) ,Пушистик, Алексей (leon_ztmr), кого ще забув??! - Ваших рук справи?! :)))
Provocateur
8 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:18:00, Вчера [Материал]

(Украй перелякано) Мы их туда не посылали!!! Они заблудились!!! Такую банку краски можно купить в любом ближайшем "Эпицентре"!
TerminatorUA
9 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:36:13, Вчера [Материал]

Канєшна, дарагой!
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