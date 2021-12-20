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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 20 » 13:57:34

В Житомирской области мужчина ударил жену ножом в грудь и сдался полиции

Вчера, 13:57:34 844 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина ударил жену ножом в грудь и сдался полиции

 В полицию позвонил 56-летний житель Житомирщины и сообщил, что он ранил жену. На место происшествия, в село Викторовка, немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Полицейские установили, что между сожителями возник внезапный конфликт, в результате которого мужчина нанес тяжкие телесные повреждения 52-летней женщине.

"Пострадавшую госпитализировали в больницу, где у нее диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки", - информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

В соответствии с действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: полиция, поножовщина, Житомирская область
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 15:23:54, Вчера [Материал]

допилила конкретно
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