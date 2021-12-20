В Житомирской области мужчина ударил жену ножом в грудь и сдался полиции

В полицию позвонил 56-летний житель Житомирщины и сообщил, что он ранил жену. На место происшествия, в село Викторовка, немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Полицейские установили, что между сожителями возник внезапный конфликт, в результате которого мужчина нанес тяжкие телесные повреждения 52-летней женщине.
"Пострадавшую госпитализировали в больницу, где у нее диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки"
, - информирует Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ.
В соответствии с действующим законодательством такие противоправные действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.