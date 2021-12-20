Власти Житомира хотят отремонтировать сквер на Замковой горе: уже разрабатывается проект

В Житомире ведется разработка проекта капитального ремонта сквера на Замковой горе. Как сообщается на сайте публичных закупок Prozorro
, на разработку проекта потратят 500 тысяч гривен.
Заказчик проекта – директор управления капитального строительства Житомирского городского совета Вячеслав Глазунов.
В сквере планируют положить бетонную плитку, провести озеленение, установить автополив газонов, наружное освещение территории, систему видеонаблюдения и провестикапитальный ремонт системы дождевой канализации.
В комментарии 1.zt.ua
главный архитектор города Ольга Бронштейн пояснила, что основная задача во время реконструкции – сохранить аутентичность сквера.
«Пока мы только разрабатываем проект. Основная задача – не изменять стиль и не прибавлять новизны. Мы должны сохранить культурное наследие»
, – подчеркнула Бронштейн.