Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 21 Декабря 2021    09:16:40
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 20 » 14:51:22

Власти Житомира хотят отремонтировать сквер на Замковой горе: уже разрабатывается проект

Вчера, 14:51:22 1398 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Власти Житомира хотят отремонтировать сквер на Замковой горе: уже разрабатывается проект

 В Житомире ведется разработка проекта капитального ремонта сквера на Замковой горе. Как сообщается на сайте публичных закупок Prozorro, на разработку проекта потратят 500 тысяч гривен.

Заказчик проекта – директор управления капитального строительства Житомирского городского совета Вячеслав Глазунов.

В сквере планируют положить бетонную плитку, провести озеленение, установить автополив газонов, наружное освещение территории, систему видеонаблюдения и провестикапитальный ремонт системы дождевой канализации.

В комментарии 1.zt.ua главный архитектор города Ольга Бронштейн пояснила, что основная задача во время реконструкции – сохранить аутентичность сквера.

«Пока мы только разрабатываем проект. Основная задача – не изменять стиль и не прибавлять новизны. Мы должны сохранить культурное наследие», – подчеркнула Бронштейн. 

Тэги: Проект, реконструкция, сквер, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 7
dodo
1 No Name (dodo)   • 15:54:31, Вчера [Материал]

Наконец то!Обновят бар стойку))
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 22:28:50, Вчера [Материал]

расширят....
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 16:19:38, Вчера [Материал]

Прощавайте дерева - привіт плитка! :)
FED8
3 FED8 (FED8)   • 16:26:08, Вчера [Материал]

Это новый способ зарабатывания денег нашими чиновниками . Не знаю кто автор . Делается многомиллионный проект . Половина идет на карман . Затем ложится плитка со своей фирмы везде и всюду . Минимум зелени - максимум плитки . Это ж метраж .
Marine
4 Руслана (Marine)   • 17:41:16, Вчера [Материал]

Не трогайте вы тот сквер!
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 21:50:20, Вчера [Материал]

Так! Там може бути дуже гарне місце відпочинку!!! А тей гадюшник, що зараз.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 04:36:47, Сегодня [Материал]

Почему на тротуары для пешеходов денег нет десятки лет, а на скверы деньги есть всегда?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus