Депутат від «Нашого краю» подарував нові меблі школі в Малині

В методичному кабінеті Горинської загальноосвітньої школи Малинської міської ради на Житомирщині з’явились нові меблі. Такий подарунок закладу зробив депутат Малинської міської ради від політичної партії «Наш край» Дмитро Дмитренко.
Дмитро Дмитренко постійно допомагає Горинській загальноосвітні школі, цього разу він подарував необхідні меблі.
Педагогічний колектив закладу вдячний депутату за підтримку, допомогу та небайдужість до проблем школи.
«Наш педколектив, учні та їхні батьки вкотре вдячні Дмитру Васильовичу за допомогу і підтримку нашої школи. Цього разу маємо сучасну вчительську кімнату та методкабінет. Ми безмежно вдячні меценату, нашому другу Дмитру Дмитренку за його благодійність, за його добре серце та підтримку
», - наголосила директор школи Галина Конотовська.
При цьому вона додала, що депутат також оплачує шкільне харчування дітей з малозабезпечених сімей.
Пресслужба партії «Наш край»