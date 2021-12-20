Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене

"Сегодня утром в кабинете генерального прокурора Украины обнаружено тело. Профессиональное самоубийство совершил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Соболезнования коллегам, друзьям и родным можно направлять по адресу: Киев, Резницкая 13/15.



Подробности самоубийства таковы. Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", - сообщил Илья Новиков.