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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2021 » Декабрь » 20 » 16:50:57

Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене

Вчера, 16:50:10 1198 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Петру Порошенко подписали подозрение в государственной измене

 Правоохранители направили по почте пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из Донбасса.

Об этом сообщает "Украинская правда", ГБР, адвокат Порошенко Илья Новиков.

По данным УП, подозрение подписал и.о. генпрокурора заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко. 

Государственное бюро расследований дало официальное уведомление о подозрении: мол, пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
 

Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично, оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом (направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы), отмечают в ГБР.

Адвокат Порошенко Илья Новиков подтвердил, что подозрение Порошенко подписал Симоненко. Защита дело против Порошенко называет сфабрикованным.


 

Прямая речь

 

"Сегодня утром в кабинете генерального прокурора Украины обнаружено тело. Профессиональное самоубийство совершил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Соболезнования коллегам, друзьям и родным можно направлять по адресу: Киев, Резницкая 13/15.

Подробности самоубийства таковы. Два часа назад к дому Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они сами этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках угля из ДНР" и повестку на допрос на 23 декабря", - сообщил Илья Новиков.


Реакция


Руководитель центрального штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов заявил, что новое подозрение против 5-го президента Петра Порошенко подписала не генпрокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель, выполняющий обязанности генпрокурора.

Турчинов заявил, что новое дело против Порошенко сфабриковано, и что политик будет ходить на допросы, когда вернется в Украину. Порошенко находится за границей, где у него запланированы встречи со Вселенским патриархом, а также с европейскими лидерами.
Тэги: госизмена, Петр Порошенко
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Комментариев: 7
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:58:56, Вчера [Материал]

Вот сейчас местным вовикам и провокаторам, должно быть стыдно за их президента. Но, вместо чувства стыда, они переживают за испорченную банку красной краски в Тернополе...
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:08:45, Вчера [Материал]

О! Мне уже без моего ведома и согласия приписали "моего президента". Как в том анекдоте: "Дорогая, ты у меня такая умная! Придумай там что-то за меня!"
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 17:14:33, Вчера [Материал]

"я за нього нэ голосував", "тоди цэ був найкращый выбир", "уси можуть помылятыся", голосом Кроля со сцены майдана - захотим и этих скинем
рагули такие смешные......
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 17:29:05, Вчера [Материал]

Когда и за кого я голосовал и голосовал ли вообще - тайну голосования еще никто не отменил.)) Поддерживал - да, потому что искренне боялся, что Зеля будет воплощать ватные хотелки. К превеликой радости, здесь я сильно ошибся. И с облегчением признаю свою ошибку. :)
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 22:23:00, Вчера [Материал]

Зеля ваще прекрасен он устраивает и ватников и свидомую мразь. На второй срок его однозначно.
Но мы здесь вроде про свинорылого сабжа. Кто ж его выбрал, ватники что ли? И тут уже на крысчан и даунбасцев не съедешь - они в этом цирке не участвовали....
Provocateur
7 Agent Provocateur (Provocateur)   • 00:53:54, Сегодня [Материал]

Ширнармассы вполне себе выбрали, в один тур (в отличие от ЗЕ). И электорат "Юго-Востока" (тм) в том числе. C первым местом во ВСЕХ областях (в отличие от ЗЕ). "Поскорее закончит войну!", "Договорится с Путенэм!". Ты там это, начинай потихоньку принимать препараты для памяти, а то уже совсем плох стал. Вчерашний по историческим меркам день не помнишь: https://i.imgur.com/k9mfKQE.png
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:16:35, Вчера [Материал]

З чого це мені має бути соромно? Я ж не Януковоща чи ВВ обирав, а "віру, мову і армію!" :)
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