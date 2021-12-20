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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 20 » 17:50:39

Житомиряне едва не избили коммунальщиков, приехавших перекрыть врезку канализации в ливневый коллектор

Вчера, 17:50:39 1959 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне едва не избили коммунальщиков, приехавших перекрыть врезку канализации в ливневый коллектор

 В Житомире жители улицы Селецкой едва не избили работников коммунального предприятия, приехавших перекрыть канализационную врезку из частного дома в сети для слива дождевой воды.

Об этом в комментарии suspilne.media рассказал руководитель КП "Эксплуатация искусственных сооружений" Виталий Ролинский.
 

"Сегодня здесь возникла спорная ситуация, в результате которой чуть не избили работников предприятия, за то, что они должны были заглушить сброс госфекальной канализации в ливневый коллектор", – сказал Виталий Ролинский.


Жительница улицы Селецкой Валентина Онищенко говорит, что коммунальщиков местные жители не отгоняли, а словесно убедили вызвать на место руководителя предприятия, чтобы он объяснил основания перекрытия канализации.

"Я через окно увидела, что открыт люк и рядом работники. Я вышла, спрашиваю, что они делают. Они мне говорят, что приехали заглушить ливневый выход", – сказала Валентина Онищенко.

Еще одна жительница улицы Елена Куликова говорит, что она и другие жители не первый год платят КП "Житомирводоканал" деньги за водоотвод.
 

"Поскольку мы официально "Житомирводоканалу" платим деньги, то мы знаем, что это канализационный коллектор. – говорит Елена Куликова. – Мы знаем, что ничего не нарушаем, потому что за это платим деньги, а потом приезжают "искусственные сооружения" и забивают нам канализацию".

 

Руководитель КП "Эксплуатация искусственных сооружений" Виталий Ролинский говорит, что приехали перекрывать канализационную врезку в ливневую сеть после обращения жителей района.
 

"Люди из близлежащих территорий, которые находятся ниже, обратились к нам с письмом. Они жалуются, что в канаве протекает живая канализация. Мы исследовали и обнаружили, что здесь есть пять незаконных врезок госфекальной канализации в сливной коллектор", – рассказал руководитель предприятия.


20 декабря врезки в ливневую сеть города так и не перекрыли.
 

"Сегодня нам ничего не перекрыли, дали возможность встретиться с властью и с представителем водоканала. Потом будем решать эту ситуацию. Это проблема не трех семей и не пяти, это проблема целого микрорайона. Мы живем в километре от городских очистных сооружений и на сегодняшний день не можем иметь никаких удобств", – сказала Елена Куликова.


23 декабря на улице Селецкой состоится совместная встреча местных жителей и всех ответственных за этот вопрос городских организаций.
Тэги: канализация, Житомир, коммунальщики
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:27:02, Вчера [Материал]

орлы Никитина ваще безголовые
вместо того чтобы выкатить конский штраф власнегам участков, как делает газконтора, лепят какие-то затычки. И ожидаемо нарываюцца на мантру "в мэнэ диты, я плачу гроши - йдить вид мэнэ"....
DomA
2 Владимир (DomA)   • 09:01:30, Сегодня [Материал]

аха чопика хотіли забити) якого вже на наступний день не буде))
взагалі то давно пора навести лад з цими засранцями!!
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