Житомиряне едва не избили коммунальщиков, приехавших перекрыть врезку канализации в ливневый коллектор

В Житомире жители улицы Селецкой едва не избили работников коммунального предприятия, приехавших перекрыть канализационную врезку из частного дома в сети для слива дождевой воды.
Об этом в комментарии suspilne.media рассказал руководитель КП "Эксплуатация искусственных сооружений" Виталий Ролинский.
"Сегодня здесь возникла спорная ситуация, в результате которой чуть не избили работников предприятия, за то, что они должны были заглушить сброс госфекальной канализации в ливневый коллектор", – сказал Виталий Ролинский.
Жительница улицы Селецкой Валентина Онищенко говорит, что коммунальщиков местные жители не отгоняли, а словесно убедили вызвать на место руководителя предприятия, чтобы он объяснил основания перекрытия канализации.
"Я через окно увидела, что открыт люк и рядом работники. Я вышла, спрашиваю, что они делают. Они мне говорят, что приехали заглушить ливневый выход", – сказала Валентина Онищенко.
Еще одна жительница улицы Елена Куликова говорит, что она и другие жители не первый год платят КП "Житомирводоканал" деньги за водоотвод.
"Поскольку мы официально "Житомирводоканалу" платим деньги, то мы знаем, что это канализационный коллектор. – говорит Елена Куликова. – Мы знаем, что ничего не нарушаем, потому что за это платим деньги, а потом приезжают "искусственные сооружения" и забивают нам канализацию".
Руководитель КП "Эксплуатация искусственных сооружений" Виталий Ролинский говорит, что приехали перекрывать канализационную врезку в ливневую сеть после обращения жителей района.
"Люди из близлежащих территорий, которые находятся ниже, обратились к нам с письмом. Они жалуются, что в канаве протекает живая канализация. Мы исследовали и обнаружили, что здесь есть пять незаконных врезок госфекальной канализации в сливной коллектор", – рассказал руководитель предприятия.
20 декабря врезки в ливневую сеть города так и не перекрыли.
"Сегодня нам ничего не перекрыли, дали возможность встретиться с властью и с представителем водоканала. Потом будем решать эту ситуацию. Это проблема не трех семей и не пяти, это проблема целого микрорайона. Мы живем в километре от городских очистных сооружений и на сегодняшний день не можем иметь никаких удобств", – сказала Елена Куликова.
23 декабря на улице Селецкой состоится совместная встреча местных жителей и всех ответственных за этот вопрос городских организаций.