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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 21 » 08:32:13

Ночью на дорогах Житомира и области в усиленном режиме работала спецтехника

Сегодня, 08:32:13 114 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью на дорогах Житомира и области в усиленном режиме работала спецтехника

 В ночь на 21 декабря в Житомирской области из-за ухудшения погодных условий в усиленном режиме работала спецтехника. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог.

"На сети автодорог работало около 80-ти единиц техники. Дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, местами мокрое", - отметили дорожники.



В Житомире КП "Управление автомобильных дорог" тоже работает в усиленном режиме. Ночью городские дороги посыпали песчано-соляной смесью.

Первоначально техника работала на путепроводах, спусках, подъемах, а также центральных улицах.

"Этой ночью на улицы города выехали шесть "МАЗов", один "КАМАЗ" и две "КДМ", общее количество – восемь единиц техники для посыпания, также два больших трактора и два маленьких "Белоруса"", – рассказал в комментарии suspilne.media главный инженер КП "УАШ" Юрий Собченко.
Тэги: Снегопад, Житомирская область, спецтехника
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