Ночью на дорогах Житомира и области в усиленном режиме работала спецтехника

В ночь на 21 декабря в Житомирской области из-за ухудшения погодных условий в усиленном режиме работала спецтехника. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог
.
"На сети автодорог работало около 80-ти единиц техники. Дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, местами мокрое"
, - отметили дорожники.
В Житомире КП "Управление автомобильных дорог" тоже работает в усиленном режиме. Ночью городские дороги посыпали песчано-соляной смесью.
Первоначально техника работала на путепроводах, спусках, подъемах, а также центральных улицах.
"Этой ночью на улицы города выехали шесть "МАЗов", один "КАМАЗ" и две "КДМ", общее количество – восемь единиц техники для посыпания, также два больших трактора и два маленьких "Белоруса""
, – рассказал в комментарии suspilne.media
главный инженер КП "УАШ" Юрий Собченко.