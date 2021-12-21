Что и за сколько продают на Рождественской ярмарке в Житомире: фоторепортаж

В Житомире на улице Пушкинской заработала Рождественская ярмарка. Житомиряне и гости города могут попробовать горячие блюда на гриле, шурпу, уху, шашлык, разнообразные виды глинтвейна и другие вкусности.
Как сообщает Житомир инфо
, попробовать глинтвейн можно практически в каждом домике, цены – от 50 гривен. Ассортимент поражает, кроме традиционных разновидностей можно попробовать медовый, клубничный, гранатовый, безалкогольный и даже малиновый глинтвейн.
Также среди горячих напитков питьевые меды, пунш, чай и кофе.
На ярмарке можно угоститься разнообразными видами жареного мяса, колбасами, овощами, запеченными на гриле, шашлыком, шурпой и другими горячими блюдами. Цены на шашлык стартуют от 55 гривен.
Картофель фри обойдется в 30-45 грн, хот-доги – 30-70 грн.
На сладкое можно приобрести авторские коврижки ручной работы, трдельники и разнообразные конфеты.
Ярмарка будет работать ежедневно до 19 января 2022 года с 10:00 до 22:00 (за исключением: с 31 декабря 2021 года по 1 января 2022 года - с 10:00 до 03:00).
Фото: Житомир инфо