Житомирян просят приносить теплые вещи и еду в пункт обогрева бездомных

В Житомире для людей, вынужденных зимовать на улице, заработал пункт обогрева. Заведение обеспечивает посетителей горячими напитками и питанием. Также при необходимости бездомные могут воспользоваться санитарно-гигиеническими услугами и получить зимнюю одежду, обувь.
Пункт обогрева размещен на базе "Комплексного учреждения социальной защиты для лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства" по адресу: переулок 1-й Ипподромный, 15-а
, контактный телефон: 093-264-65-46, 098-398-34- 87
.
Сотрудники, которые дежурят в пункте обогрева, взаимодействуют с учреждениями здравоохранения, представителями патрульной полиции города.
Департамент социальной политики городского совета призывает неравнодушных житомирян приносить в центр подержанные вещи в виде одежды или обуви, постельное белье, продукты питания, консервацию, домашние закрутки, лекарства.
"Любая ваша помощь будет ценной и важной!"
- отмечают в департаменте.