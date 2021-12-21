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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 21 » 09:55:21

Житомирян просят приносить теплые вещи и еду в пункт обогрева бездомных

Вчера, 09:55:21 1059 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян просят приносить теплые вещи и еду в пункт обогрева бездомных

 В Житомире для людей, вынужденных зимовать на улице, заработал пункт обогрева. Заведение обеспечивает посетителей горячими напитками и питанием. Также при необходимости бездомные могут воспользоваться санитарно-гигиеническими услугами и получить зимнюю одежду, обувь.

Пункт обогрева размещен на базе "Комплексного учреждения социальной защиты для лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства" по адресу: переулок 1-й Ипподромный, 15-а, контактный телефон: 093-264-65-46, 098-398-34- 87.

Сотрудники, которые дежурят в пункте обогрева, взаимодействуют с учреждениями здравоохранения, представителями патрульной полиции города.

Департамент социальной политики городского совета призывает неравнодушных житомирян приносить в центр подержанные вещи в виде одежды или обуви, постельное белье, продукты питания, консервацию, домашние закрутки, лекарства.

"Любая ваша помощь будет ценной и важной!" - отмечают в департаменте.
Тэги: Житомир, пункт обогрева, бездомные
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