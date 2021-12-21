Разбивал окна и вытаскивал вещи: в Житомире задержали автомобильного вора

В Житомире ночью вблизи многоэтажек обокрали машины. Правоохранители оперативно разыскали вора. Им оказался только мужчина, который недавно вышел из мест лишения свободы. Об этом информирует
Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
Утром 11 декабря в Житомирское районное управление полиции обратились двое местных жителей. Мужчины сообщили, что ночью кто-то обворовал их автомобили, находившиеся во дворах многоэтажек. В транспортных средствах разбиты стекла и внутри отсутствуют стоимостные вещи.
"На местах событий работала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции. Проанализировав способ совершения деяния, следовую информацию и записи камеры видеонаблюдения, правоохранители сделали вывод о возможной причастности к этим правонарушениям одного и того же лица", - рассказывают правоохранители.
Оперативники криминальной полиции установили, что кражи, вероятно, совершил 30-летний житель Житомира. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных деяний и не так давно освободился с мест лишения свободы.
Во время проведения следственных действий из временного жилья мужчины правоохранители изъяли часть похищенного имущества. Продолжается проверка мужчины относительно возможной причастности к другим подобным кражам в Житомире.
В соответствии с действующим законодательством тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилье, иное помещение или хранилище, карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.