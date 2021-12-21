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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 21 » 13:16:16

Камеры наблюдения сняли, как легковушка на Чудновском мосту влетела в отбойник. ВИДЕО

Вчера, 13:16:16 1813 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Камеры наблюдения сняли, как легковушка на Чудновском мосту влетела в отбойник. ВИДЕО

 В Житомире на спуске к Чудновскому мосту автомобиль Renault, двигавшийся в направлении Гидропарка, въехал в отбойник. ДТП произошло вечером 20 декабря, у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
 

"Водитель легковушки не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил столкновение с колесоотбойником. Во время общения с мужчиной патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.


Водитель объяснил стражам порядка, что употреблял алкогольный напиток уже после ДТП. В присутствии двух свидетелей 35-летний мужчина прошел осмотр состояния опьянения. Результат положительный – 0,92 промилле алкоголя в крови.

Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 4 ст. 130 (Употребление водителем транспортного средства алкоголя или наркотиков после ДТП) КУоАП.
 

Момент ДТП


 
Тэги: дтп, Житомир
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Комментариев: 5
bender123
1 vasya (bender123)   • 13:47:29, Вчера [Материал]

красиво размотался))
asercbr_zt
2 Андрей (asercbr_zt)   • 15:54:48, Вчера [Материал]

уже и камеры в оба направления на мосту поставили, но летунов не удержать)
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:52:17, Вчера [Материал]

да какой "летун"
там просто остальные тащацца 20 на аварийках, бо скользко шо капец
на малёванском мосту никто не бьёцца почему-то.....
asercbr_zt
5 Андрей (asercbr_zt)   • 00:28:18, Сегодня [Материал]

До малёванского моста дорога гавно сильно не разгонишься, и у поворота больше радиус.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 17:38:04, Вчера [Материал]

Превышение скорости, плохие погодные условия. Радует одно - не влетел во встречную машину. Печалит другое - не вылетел с моста и не стал обладателем премии Дарвина.
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