Камеры наблюдения сняли, как легковушка на Чудновском мосту влетела в отбойник. ВИДЕО

В Житомире на спуске к Чудновскому мосту автомобиль Renault, двигавшийся в направлении Гидропарка, въехал в отбойник. ДТП произошло вечером 20 декабря, у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.
"Водитель легковушки не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и допустил столкновение с колесоотбойником. Во время общения с мужчиной патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Водитель объяснил стражам порядка, что употреблял алкогольный напиток уже после ДТП. В присутствии двух свидетелей 35-летний мужчина прошел осмотр состояния опьянения. Результат положительный – 0,92 промилле алкоголя в крови.
Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ч. 4 ст. 130 (Употребление водителем транспортного средства алкоголя или наркотиков после ДТП) КУоАП.
Момент ДТП