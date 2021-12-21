«Велике будівництво» на Житомирщині: показники за рік вражають

2021 рік ще не закінчився, але підсумки можна чітко окреслити. Проєкт «Велике будівництво» — масштабна розбудова якісної інфраструктури України, не обділив увагою Житомирську область. Та, навіть, з повна можна говорити про «перевтілення» регіону. Ми зібрали усе, що було виконано за рік. Це дороги та школи, дитячі садки, центри екстреної медичної допомоги тощо.
Були сумніви, що програма з ключовим словом «велике» стане «великим» пшиком. Проте, скептиків доведеться розчарувати, адже амбітні плани стали більш ніж реальними.
Державна програма “Велике будівництво” на Житомирщині у 2021 році передбачала будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 12 об’єктів соціальної сфери, серед яких 3 медичні заклади, 3 заклади спорту, 2 дитячих садочка, 2 заклади культури, 1 школа, 1 ЦНАП.
Про це зазначається на сайті департаменту регіонального розвитку Житомирської облдержадміністрації. Саме цей Департамент став замовником виконання усіх масштабних проєктів. До речі, 9 об’єктів вже на фінішній прямій - роботи будуть завершені до кінця 2021 року, інші 3 – у 2022 році.
Також сюди входить й будівництво інженерних мереж індустріального парку в Житомирі. Дані об’єкти фінансуються за кошти державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні із місцевим бюджетом.
Сума видатків у 2021 році склала: з ДФРР – 171 млн.грн, з місцевих бюджетів – 28 млн.грн.
Важливу роль у швидких темпах розвитку проєкту відіграє й керівник Департаменту - Інна Хоменко
, яка обіймає посаду ключові два роки. Поточний рік став найбільш результативним у розрізі будівництва не лише в соціальній сфері, а й створенні інфраструктури. Сюди входить реконструкція, капітальний і поточний ремонт дорожнього покриття загальною протяжністю 98,3 км на 29 об’єктах, у тому числі 7 штучних споруд.
Цифри говорять самі за себе:
24 об’єкти будуть завершені вже до кінця цього року, 5 – у 2022 році.
На фінансування дорожніх робіт з державного бюджету спрямовано майже 852 млн.грн.
Загалом у 2021 році протяжність відремонтованих об’єктів склала 98,34 км.
На 5 об’єктах (33,5 км) роботи будуть розпочаті у поточному році та завершені у 2022 році у зв’язку із недостатнім фінансуванням.
На 7 об’єктах буде завершуватись будівництво, яке було розпочато у 2020 році, а саме це 3 дороги місцевого значення (16,5 км) та 4 штучні споруди (180 пог. м).
Більшість об’єктів не бачили ремонту десятки років. Так, у переліку були важливі переправи, які з’єднують райони й капітально не ремонтувались понад 60 років.
Яскравим прикладом став міст через річку Тетерів на дорозі Коростишів – Київ – Чоп, біля села Городське. Міст, що був тут раніше, побудований на початку 50-х років минулого століття й, за словами місцевих жителів, навряд чи витримав би наступну зиму та паводок. Зараз це сучасна капітальна конструкція на палях, занурених у дно річки на глибину до 15 метрів до її скальної основи.
Також у серпні у Вчорайшенській громаді закінчено роботи на одному з об’єктів програми – перехідний об’єкт капітального ремонту 2020-2021 років – міст через р. Постіл на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О 060306 Бердичів-Вчорайше-Ружин-Городок
, км 43+645.
І це не поодинокі випадки.
Так званий медичний довгобуд у Новограді-Волинському зрушив з мертвої точки. Незавершене будівництво хірургічного корпусу, яке розпочалось у 2012 році планують за кілька років перетворити в якісний центр надання медичних послуг.
Позитивним прикладом є завершальні роботи в обласному онкодиспансері. На сьогодні завершено будівельні роботи в приміщеннях ендоскопічного, лабораторного, поліклінічного, хіміотерапевтичного та амбулаторно-операційного відділень.
Щодо освітніх закладів, то за 2020-2021 роки навчатися в оновлених школах тепер може 3600 школярів Житомирщини.
Цьогоріч 200 учнів молодших класів Малинського НВК “Школа-ліцей №1 імені Ніни Сосніної” І-ІІІ ступенів отримали можливість навчатися у приміщенні загальноосвітнього закладу, а не в дитячих садочках, як було раніше.
За інформацією Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА, реконструкцію будівлі було розпочато у 2005 році за кошти місцевого бюджету. У 2021 році незавершений об’єкт було включено до програми «Велике будівництво» та профінансовано за кошти державного фонду регіонального розвитку.
Також завдяки програмі Президента України «Велике будівництво» завершено будівництво дитсадка у с. Слободище Швайківської територіальної громади Бердичівського району.
Окрім цього, у 2021 році в рамках Програми Президента України “Велике будівництво” завершено реконструкцію стадіону у м. Чуднів.
Повний перелік об’єктів будівництва, які закінчуються у 2021 році можна подивитись тут:https://architect-zt.gov.ua/perelik-obiektiv-budivnictva/
У Житомирській ОДА зазначають, що покращення інфраструктури населених пунктів громади відбуватиметься й надалі, й першочергово вирішуватимуться ті проблеми та питання, які для жителів є найбільш нагальними.
Ми зібрали далеко не повний список виконаних об’єктів, які вдалось реалізувати в цьому році в рамках проєкту. Проте тенденція загального поліпшення інфраструктури Житомирщини простежується. Будемо слідкувати за змінами разом. Масштабна реставрація області триває.