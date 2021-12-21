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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 21 » 15:13:35

Из унитаза прямо в реку: жители Житомира годами загрязняли воду фекалиями

Вчера, 15:13:35 1846 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из унитаза прямо в реку: жители Житомира годами загрязняли воду фекалиями

 В Житомире в микрорайоне Марьяновка канализация из частных домов была отведена прямо в реку Руданку. По информации Государственной экологической инспекции, незаконные сбросы нечистот были ликвидированы.
 

"В адрес Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение от граждан относительно неудовлетворительного состояния реки Руданка, которая протекает в районе Марьяновка города Житомир. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа с выездом на место, факт изложенный в обращении подтвердился тем, что из частных домовладений жителей данного микрорайона к водному объекту река Руданка устроены самовольные подключения бытовых сбросов без очистки. Такие факты нарушения порядка обращения с жидкими бытовыми отходами на территории города свидетельствуют о ненадлежащей организации Житомирским городским советом порядка их удаления", - сообщила экологическая инспекция Полесского округа.


Экологи обратились к Житомирскому городскому совету и коммунальным предприятиям города с требованием комиссионного обследования и ликвидации сбросов отходов в водный объект.

Впоследствии от Житомирского городского совета поступила информация о том, что коммунальными предприятиями города приняты меры и ликвидированы самовольные подключения бытовых сбросов жителям 10 домовладений.

"Гражданам вручены Предписания относительно недопущения несанкционированных сбросов неочищенных стоков к водному объекту в будущем", - информируют экологи.

Напомним, жители улицы Селецкой едва не избили работников коммунального предприятия, приехавших перекрыть канализационную врезку из частного дома в сети для слива дождевой воды.
Тэги: фекалии, Житомир, загрязнение, Река
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Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 17:31:39, Вчера [Материал]

Жлобье и кугутье. А ведь могли сделать выгребные ямы и выкачивать их временами.

Это хороший пример того, как народ во всех своих бедах винит чиновников, олигархов и т.д. При этом, сам этот народ не далеко ушел от всех тех, кого он винит, но признаться в этом не хочет.
LondoN
2 Сергей (LondoN)   • 00:08:18, Сегодня [Материал]

Рівень сердньовіччя!!! Насру там де живу, аби не платити більше! Кончані люди! Плаче кримінальний кодекс за такими свиньми!! Посдали б парочку, обісралися б вже решта в штани свої, і задумались!!!!
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 09:54:43, Сегодня [Материал]

Водоканалу тоже нужно раз в месяц-пол года проходить,проверять незаконные врезки или сливы(а это ,наверное, как всегда люди вызвали)
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