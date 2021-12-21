Из унитаза прямо в реку: жители Житомира годами загрязняли воду фекалиями

В Житомире в микрорайоне Марьяновка канализация из частных домов была отведена прямо в реку Руданку. По информации Государственной экологической инспекции, незаконные сбросы нечистот были ликвидированы.
"В адрес Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение от граждан относительно неудовлетворительного состояния реки Руданка, которая протекает в районе Марьяновка города Житомир. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа с выездом на место, факт изложенный в обращении подтвердился тем, что из частных домовладений жителей данного микрорайона к водному объекту река Руданка устроены самовольные подключения бытовых сбросов без очистки. Такие факты нарушения порядка обращения с жидкими бытовыми отходами на территории города свидетельствуют о ненадлежащей организации Житомирским городским советом порядка их удаления", - сообщила экологическая инспекция Полесского округа.
Экологи обратились к Житомирскому городскому совету и коммунальным предприятиям города с требованием комиссионного обследования и ликвидации сбросов отходов в водный объект.
Впоследствии от Житомирского городского совета поступила информация о том, что коммунальными предприятиями города приняты меры и ликвидированы самовольные подключения бытовых сбросов жителям 10 домовладений.
"Гражданам вручены Предписания относительно недопущения несанкционированных сбросов неочищенных стоков к водному объекту в будущем"
, - информируют экологи.
Напомним, жители улицы Селецкой едва не избили работников коммунального предприятия, приехавших перекрыть канализационную врезку
из частного дома в сети для слива дождевой воды.