Из унитаза прямо в реку: жители Житомира годами загрязняли воду фекалиями

"В адрес Государственной экологической инспекции Полесского округа поступило обращение от граждан относительно неудовлетворительного состояния реки Руданка, которая протекает в районе Марьяновка города Житомир. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа с выездом на место, факт изложенный в обращении подтвердился тем, что из частных домовладений жителей данного микрорайона к водному объекту река Руданка устроены самовольные подключения бытовых сбросов без очистки. Такие факты нарушения порядка обращения с жидкими бытовыми отходами на территории города свидетельствуют о ненадлежащей организации Житомирским городским советом порядка их удаления", - сообщила экологическая инспекция Полесского округа.