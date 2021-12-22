Житомирская область 23 декабря выйдет из «красной» зоны

«В течение 7 дней мы видим стабилизацию этих показателей по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. И последним стабилизировался показатель коэффициента случаев инфицирования COVID-19. С 13 по 20 декабря на территории Киевской области он снизился на 4,5%, Николаевской – на 6%, Черкасской – на 12%, Черниговской – на 3%, Житомирской – почти на 6%, Сумской – на 5,7%» , – отметил Кузин.