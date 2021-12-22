Житомирская область 23 декабря выйдет из «красной» зоны

С 23 декабря на территории Житомирщины и еще пяти областей отменяется красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято
на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на заседании комиссии отметил, что в регионе наблюдается стабилизация признаков эпидемической опасности.
Речь идет о показателях загруженности коек, которые обеспечены подачей медицинского кислорода, количества госпитализированных пациентов с подтвержденными и подозрительными случаями коронавирусной инфекции и уровня роста общего количества инфицированных пациентов.
По информации
«В течение 7 дней мы видим стабилизацию этих показателей по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. И последним стабилизировался показатель коэффициента случаев инфицирования COVID-19. С 13 по 20 декабря на территории Киевской области он снизился на 4,5%, Николаевской – на 6%, Черкасской – на 12%, Черниговской – на 3%, Житомирской – почти на 6%, Сумской – на 5,7%» , – отметил Кузин.
Департамента здравоохранения ОГА, на сегодняшний день Житомирская область по всем показателям соответствует желтому уровню карантинных ограничений. В области наблюдается устойчивое улучшение эпидемической ситуации, в частности количество подтвержденных случаев заболевания уменьшилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущими неделями. Загруженность коек с кислородом составляет 19%. Уровень госпитализаций – менее 60 человек на 100 тысяч населения. Коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования менее 20%.
Напомним, Житомирщина находилась в красной зоне почти два месяца. Усиленные карантинные ограничения были введены в регионе 30 октября
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