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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 22 » 08:50:18

Житомирские спасатели будут работать на спецмашинах, обслуживавших туннель под Ла-Маншем. ФОТО

Сегодня, 08:50:18 864 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские спасатели будут работать на спецмашинах, обслуживавших туннель под Ла-Маншем. ФОТО

 Благотворители передали спасателям Житомирской области три пожарных автомобиля. Спецтранспорт базируется на шасси грузовиков Volvo и Scania и был на вооружении у пожарных Великобритании. Спецтехника передана из аварийно-спасательной части, обслуживавшей туннель под Ла-Маншем.

По словам руководителя спасательной службы области Игоря Никитчука, автомобили имеют небольшой пробег, экономически выгодные в обслуживании, мощные и маневренные.

Автомобили оснащены первичными средствами пожаротушения, средствами навигации и оповещения. Вдобавок машины оборудованы навигатором с видеорегистратором и камерой заднего обзора, портативной радиостанцией.
 

Также, кроме транспортных средств, спасатели получили еще и 1000 комплектов качественной современной спецодежды.

Уже скоро пожарные автомобили будут предоставлены подразделениям ГСЧС в Житомире и Коростене.










Фото: Facebook / Виталий Бунечко
Тэги: пожарные, Житомир, спецтехника, Ла-Манш
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