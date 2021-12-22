Житомирские спасатели будут работать на спецмашинах, обслуживавших туннель под Ла-Маншем. ФОТО

Благотворители передали спасателям Житомирской области три пожарных автомобиля. Спецтранспорт базируется на шасси грузовиков Volvo и Scania и был на вооружении у пожарных Великобритании. Спецтехника передана из аварийно-спасательной части, обслуживавшей туннель под Ла-Маншем.
По словам руководителя спасательной службы области Игоря Никитчука, автомобили имеют небольшой пробег, экономически выгодные в обслуживании, мощные и маневренные.
Автомобили оснащены первичными средствами пожаротушения, средствами навигации и оповещения. Вдобавок машины оборудованы навигатором с видеорегистратором и камерой заднего обзора, портативной радиостанцией.
Также, кроме транспортных средств, спасатели получили еще и 1000 комплектов качественной современной спецодежды.
Уже скоро пожарные автомобили будут предоставлены подразделениям ГСЧС в Житомире и Коростене.