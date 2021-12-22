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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 22 » 09:37:09

От 2 до 3 гривен: в Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты

Сегодня, 09:37:09 811 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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От 2 до 3 гривен: в Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты

 Кабинет Министров утвердил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты толщиной более 50 микрометров, их цена составит от 2 до 3 гривен. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Указывается, что минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:
 
  • 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Как отмечают в Минздраве, установление правительством минимальных розничных цен на пакеты из пластика будет способствовать постепенному уменьшению объема их использования, улучшению состояния экологической безопасности и в долгосрочной перспективе – положительно повлияет на здоровье украинцев.

По экспертным оценкам, каждый год украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов, в то же время в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 90.

Напоминаем, что вступил в силу Закон № 2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.

В то же время, указанные требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
Тэги: кабмин, пакеты
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Комментариев: 2
Житич
1 Василий (Житич)   • 13:12:19, Сегодня [Материал]

Да, за экологию нужно бороться, вот только не понятно- если пакет бесплатный, он не разлагается и наносит вред окружающей среде, а если человек за него заплатит 2-3 гривны, то пакет моментально становится экологически чистым и безопасным?
Написали бы прямо и честно, что в очередной раз крупные супермаркеты договорились дружно поиметь народ. Посчитайте сколько пакетов каждый день используется в "Ашане" или "Метро" и умножьте на 2 грн.Вот и весь смысл в этого закона.
melan
2 melan (melan)   • 13:22:24, Сегодня [Материал]

.... каждый год украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов, в то же время в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 90....

наглая брехня.!!!!!
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