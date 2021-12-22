От 2 до 3 гривен: в Украине установили минимальные цены на пластиковые пакеты

Кабинет Министров утвердил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты толщиной более 50 микрометров, их цена составит от 2 до 3 гривен. Об этом сообщает
Министерство здравоохранения Украины.
Указывается, что минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров предназначены для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг составят:
- 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
Как отмечают в Минздраве, установление правительством минимальных розничных цен на пакеты из пластика будет способствовать постепенному уменьшению объема их использования, улучшению состояния экологической безопасности и в долгосрочной перспективе – положительно повлияет на здоровье украинцев.
По экспертным оценкам, каждый год украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов, в то же время в странах Европейского Союза этот показатель составляет в среднем 90.
Напоминаем, что вступил в силу Закон № 2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов
в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.
В то же время, указанные требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.
Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.