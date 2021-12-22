Глава Житомирского облсовета в костюме Святого Николая раздавал конфеты на Михайловской. ФОТО

"Имел честь примерить образ Святого Николая. В прошлом году вместе с мэром г. Житомир, Сергеем Сухомлиным и предпринимателем Леонидом Кригером на телеканале СК-1 вытащил новогодний фант, в котором было написано задание – перевоплотиться на один день в образ Святого Николая ... Прошелся по центральной пешеходной улице нашего города в образе Святого Николая, общался с детьми и взрослыми, получил чрезвычайно положительные эмоции, которых хватит на весь год. Детские глаза, полные веры в чудеса и надежды. Они искренне общались, рассказывали о своем поведении в течение года, декламировали стихи и пели песни. За это получали сладкие подарки от меня. А если безобразничали – розгу от моего помощника. В этом году им стал маленький Владимир, сын участника АТО Владимира Лагуты", - рассказал Федоренко на своей Facebook-странице.