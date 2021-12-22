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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Декабрь » 22 » 14:58:25

Глава Житомирского облсовета в костюме Святого Николая раздавал конфеты на Михайловской. ФОТО

Сегодня, 14:58:25 163 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Глава Житомирского облсовета в костюме Святого Николая раздавал конфеты на Михайловской. ФОТО

 Председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко в костюме Святого Николая прогуливался по улице Михайловской и раздавал детям конфеты.

Федоренко объяснил, что таким образом он выполнил прошлогоднее задание – на один день перевоплотиться в образ Святого Николая.
 

"Имел честь примерить образ Святого Николая. В прошлом году вместе с мэром г. Житомир, Сергеем Сухомлиным и предпринимателем Леонидом Кригером на телеканале СК-1 вытащил новогодний фант, в котором было написано задание – перевоплотиться на один день в образ Святого Николая ... Прошелся по центральной пешеходной улице нашего города в образе Святого Николая, общался с детьми и взрослыми, получил чрезвычайно положительные эмоции, которых хватит на весь год. Детские глаза, полные веры в чудеса и надежды. Они искренне общались, рассказывали о своем поведении в течение года, декламировали стихи и пели песни. За это получали сладкие подарки от меня. А если безобразничали – розгу от моего помощника. В этом году им стал маленький Владимир, сын участника АТО Владимира Лагуты", - рассказал Федоренко на своей Facebook-странице.


Напомним, 19 декабря в День святого Николая в Житомире зажгли главную елку.



















Фото: Facebook / Володимир Федоренко
Тэги: Федоренко, Святой Николай, облсовет
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