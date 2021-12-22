Чиновники Госгеокадастра помогли бизнесмену незаконно присвоить более 1000 га земли на Житомирщине – ГБР

"Работники ГБР сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий. Он совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области незаконно завладел более 1,2 тыс. га земли. Мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, которые когда-то владели землями на Житомирщине.
На основании государственных актов относительно собственности на землю этого колхоза, которые уже давно утратили силу, предприниматель начал оформлять право собственности на земли объединенной территориальной громады в 2020 году. Государственные регистраторы и должностные лица Госгеокадастра без правовых оснований зарегистрировали за коммерсантом коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га рыночной стоимостью свыше 74 млн гривен", - информирует ГБР.