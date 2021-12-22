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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 22 » 15:33:36

Чиновники Госгеокадастра помогли бизнесмену незаконно присвоить более 1000 га земли на Житомирщине – ГБР

Сегодня, 15:33:36 72 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чиновники Госгеокадастра помогли бизнесмену незаконно присвоить более 1000 га земли на Житомирщине – ГБР

 Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении масштабной схемы незаконной приватизации земель в Житомирской области. По информации ведомства, сделка состоялась при участии чиновников Госгеокадастра. Общий ущерб оценивается в 74 млн гривен.
 

"Работники ГБР сообщили о подозрении руководителю одного из частных предприятий. Он совместно с государственными регистраторами и должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области незаконно завладел более 1,2 тыс. га земли. Мужчина в 2019 году стал основателем частного предприятия, объявившего себя правопреемником одного из колхозов, которые когда-то владели землями на Житомирщине.

На основании государственных актов относительно собственности на землю этого колхоза, которые уже давно утратили силу, предприниматель начал оформлять право собственности на земли объединенной территориальной громады в 2020 году. Государственные регистраторы и должностные лица Госгеокадастра без правовых оснований зарегистрировали за коммерсантом коммунальную землю площадью более 1,2 тыс. га рыночной стоимостью свыше 74 млн гривен", - информирует ГБР.

 


Предприниматель подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой, и злоупотреблении полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Тэги: ГБР, госгеокадастр, Житомирщина, Земля
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