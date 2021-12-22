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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 22 » 17:39:36

Возгорание житомирского троллейбуса: в горсовете назвали причину пожара

Вчера, 16:49:24 1576 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Возгорание житомирского троллейбуса: в горсовете назвали причину пожара

 Причиной возгорания троллейбуса в Житомире стало короткое замыкание. Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

В мэрии отметили, что в момент возникновения пожара в салоне троллейбуса пассажиров не было.

"21 декабря 2021 года около 14:20 после выезда из депо №2 произошло возгорание межсалонного соединения троллейбуса "Шкода 15ТР" бортовой номер 088. Пожар локализован и погашен. Причиной возгорания стало короткое замыкание силового кабеля", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел 21 декабря на улице Витрука вблизи ТТУ. Пострадавших в результате инцидента нет.

Троллейбус с бортовым номером 088 был построен в 1999 году. В 2014 году он попал в Житомир. До этого курсировал в чешском городе Злин.

Тэги: троллейбус, Житомир, пожар
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