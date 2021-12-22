Возгорание житомирского троллейбуса: в горсовете назвали причину пожара

Причиной возгорания троллейбуса в Житомире стало короткое замыкание. Об этом сообщили в Житомирском городском совете.
В мэрии отметили
, что в момент возникновения пожара в салоне троллейбуса пассажиров не было.
"21 декабря 2021 года около 14:20 после выезда из депо №2 произошло возгорание межсалонного соединения троллейбуса "Шкода 15ТР" бортовой номер 088. Пожар локализован и погашен. Причиной возгорания стало короткое замыкание силового кабеля"
, - говорится в сообщении.
Напомним, пожар произошел
21 декабря на улице Витрука вблизи ТТУ. Пострадавших в результате инцидента нет.
Троллейбус с бортовым номером 088 был построен в 1999 году. В 2014 году он попал в Житомир. До этого курсировал в чешском городе Злин.