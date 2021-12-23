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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 23 » 08:33:10

Житомирская область покинула «красную» зону карантина: какие ограничения действуют сейчас

Сегодня, 08:33:10 850 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область покинула «красную» зону карантина: какие ограничения действуют сейчас

 С 23 декабря Житомирская область из-за стабилизации ситуации с распространением заболеваемости COVID-19 вышла из «красного» уровня эпидемической опасности.

Как сообщили в Минздраве, в регионе будут действовать ограничения, характерные для «желтой» зоны.
 

Ограничения «желтой» зоны:

 
  • посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
  • работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
  • работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
  • работа спортзалов, бассейнов;
  • деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
  • межобластные и международные перевозки.

Ограничения не будут действовать, если у всех работников и посетителей будет один из документов:
 
  • «желтый» COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
  • «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

То есть для работы и посещения заведений на «желтом» уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную врачом, который делал прививку.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.

Тэги: Карантин, желтая зона, Житомирская область
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