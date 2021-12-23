Житомирская область покинула «красную» зону карантина: какие ограничения действуют сейчас

С 23 декабря Житомирская область из-за стабилизации ситуации с распространением заболеваемости COVID-19 вышла из «красного» уровня эпидемической опасности.
Как сообщили в Минздраве, в регионе будут действовать ограничения, характерные для «желтой» зоны
.
Ограничения «желтой» зоны:
Ограничения не будут действовать
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
, если у всех работников и посетителей будет один из документов:
- «желтый» COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
- «зеленый» COVID-сертификат (действует 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
То есть для работы и посещения заведений на «желтом» уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную врачом, который делал прививку.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.