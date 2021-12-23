Ожидания и реальность: Житомир по-особому украсили к новогодне-рождественским праздникам. ФОТО

На декорирование центра Житомира в новогодние и рождественские праздники из бюджета потратили почти 1 млн грн. Тендер на установку фотозон и консолей выиграло ООО "Епіцентр К"
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Так, в начале Нового бульвара установили фотозону "2022", где цифра 0 – туннель из светодиодных гирлянд. На проектных изображениях конструкция имела большее количество гирлянд и секций в тоннеле.
В конце Нового бульвара обустроили еще одну фотозону – космонавта, сидящего на планете Земля.
Проектные изображения также значительно отличаются от реализованной фотозоны. По словам главного архитектора, космическая фотозона должна была стать "фишкой" города
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Единственные украшения, более-менее соответствующие проекту, это консоли. Их развесили на столбах центральных улиц.
Проектное изображение
Фото: 1.zt.ua