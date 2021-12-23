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Ожидания и реальность: Житомир по-особому украсили к новогодне-рождественским праздникам. ФОТО

Сегодня, 09:12:05 2554 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ожидания и реальность: Житомир по-особому украсили к новогодне-рождественским праздникам. ФОТО

 На декорирование центра Житомира в новогодние и рождественские праздники из бюджета потратили почти 1 млн грн. Тендер на установку фотозон и консолей выиграло ООО "Епіцентр К".

Так, в начале Нового бульвара установили фотозону "2022", где цифра 0 – туннель из светодиодных гирлянд. На проектных изображениях конструкция имела большее количество гирлянд и секций в тоннеле.



В конце Нового бульвара обустроили еще одну фотозону – космонавта, сидящего на планете Земля.

Проектные изображения также значительно отличаются от реализованной фотозоны. По словам главного архитектора, космическая фотозона должна была стать "фишкой" города.



Единственные украшения, более-менее соответствующие проекту, это консоли. Их развесили на столбах центральных улиц.

Проектное изображение 

Фото: 1.zt.ua
Тэги: фотозона, новый год, украшения, Житомир
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Комментариев: 1
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 09:51:25, Сегодня [Материал]

И куда оно денется на следующий год?Опять миллион.
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