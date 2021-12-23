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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Декабрь » 23 » 10:30:25

Женщины в Украине должны стать на воинский учет: приказ Минобороны

Сегодня, 10:30:24 1300 15 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Женщины в Украине должны стать на воинский учет: приказ Минобороны

 Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, предусматривающих, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.

Как сообщает BBC News Украина, соответствующий приказ Минобороны от 11 октября вступил в силу.

В перечень множество популярных профессий, таких как программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, рекламщики и так далее.

С полным перечнем профессий можно ознакомиться по этой ссылке.
 

Обновленный закон

 

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных", – говорится в изменениях к закону.


Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, военнообязанные – это лица, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

На учет военнообязанных будут принимать женщин, которые имеют соответствующую специальность и "пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту". Для женщин предельный возраст – 60 лет.

Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или к работам по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту.

"Женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами", – говорится в законе.

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающих на предприятии по перечню, стали на военный учет. Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о взятии на военный учет.

Нарушения норм будут караться штрафами от гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Какой будет процедура взятия на учет и в какие сроки женщины должны получить новый статус, Минобороны обещает разъяснить дополнительно.

Согласно закону, данные о военнообязанных вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Ведением реестров занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства военнообязанных. Но согласно новому закону о декларировании места жительства, встать на учет можно также там, где человек задекларирует свое фактическое место жительства, а не регистрации.

В военное время военнообязанным запрещено покидать страну.
Тэги: военнообязанные, воинский учет, женщины, Минобороны
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Комментариев: 14
melan
1 melan (melan)   • 11:46:53, Сегодня [Материал]

.Женщины в Украине должны стать на воинский учет....

Браво!! Еще одна мотивация для женщин желающих покинуть эту страну. Которых станет еще больше.
predi
5 predi (predi)   • 12:31:19, Сегодня [Материал]

Так, кацапська вата піде по цьому шляху.Нехай їде на радість нам. І це добре.
А ти коли сам чкурнеш окурок путіна з України?.
melan
6 melan (melan)   • 12:50:14, Сегодня [Материал]

predi диванный воин, не тявкай.
predi
7 predi (predi)   • 13:14:23, Сегодня [Материал]

"predi диванный воин, не тявкай."
А, ти не диванний, а діючий фашист? з ЛНР-ДНР? Чи може фашист строкової служби?
То скількох українців лишив життя подонок?
melan
10 melan (melan)   • 15:49:43, Сегодня [Материал]

Буду краток- дурак ты.
predi
11 predi (predi)   • 16:06:39, Сегодня [Материал]

Не, не сповзай тупорилий.
Ти ж "не диванний" воїн то розкажи всім про свої "заслуги" перед тупкіним і про свою фізичну роботу по знищенню українців і широкій українофобії. Ти ж це мав на увазі путінський баран з ланселоту?
melan
12 melan (melan)   • 16:18:48, Сегодня [Материал]

поймаю тебя на мехалке расскажу.
predi
14 predi (predi)   • 16:26:40, Сегодня [Материал]

Знов сповзаєш з теми?
А таких як ти з погрозами я вертів на одному місці.
То чекаем твоїх "подвигів" не "диванний" путінський баран.Але дивись нікуди не уповзи в черговий раз...
https://www.youtube.com/watch?v=lKApdUO4hk0
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 11:52:27, Сегодня [Материал]

"Теперь работодатель должен проконтролировать"
Здається роботодавець має забезпечувати гідні умови праці і виплату зарплати, а контролювати мають державні органи, інакше чому ці держустанови досі не ліквідували.
А ось і відповідь: "Нарушения норм будут караться штрафами от гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки"
Тобто ще одна причина прийти і роздоїти на гроші. Як то кажуть "інвест-няні на марші".
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 14:00:19, Сегодня [Материал]

На 2. Слушне зауваження. Дивно, що вчителі не втрапили в цю категорію. Коли я навчалася, прослухала повний курс медичної підготовки, склала держекзамен, але на облік уже не поставили. А пізніше і курс скоротили.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 12:08:17, Сегодня [Материал]

прям как в пропаганде про Северную Корею
ждём такой же "закон" касательно собак и котов.....
predi
4 predi (predi)   • 12:28:57, Сегодня [Материал]

Фашистік а ти мабуть знаєш яка кількість русофашистьських озвірілих вбивць опоясала наші кордони з метою знести Україну з лиця Землі?
То якщо ця банда, на порядок чисельніша, піде вбивати українців то може ти підкажеш як зупинити катів не мобілізуючи нікого?
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:15:04, Сегодня [Материал]

" .Женщины в Украине должны стать на воинский учет...." Ничего они вам не должны. Они должны любить и быть любимыми, рожать детей, воспитывать внуков. Кто-то обещал войну прекратить. Депутаты горсовета не хотят идти в окопы . А чего мы должны своих женщик отдавать в эту грязь и на погибель Это вы уже перегнули палку окончательно.
predi
13 predi (predi)   • 16:21:05, Сегодня [Материал]

Так, вата, цим і повинні займатись жінки в мирний час.
Але коли стадо путінських головорізів і тупих ослів до яких ти належиш і уклінно згинаєш свою баранячу шапку "хенерала" стоїть на кордоні і готові в любий момент атакувати з метою знищити Україну то що робить всім українцям як не захищатись?
Для тебе, безпросвітньо тупого і неосвіченого, можу нагадати історію, коли масово виходило все населення, в тому числі і діти, будувать захисні споруди коли німці стояли біля воріт як Москви так і інших міст.
Зрозуміло що ти отримав завдання по блокуванню всіх оборонних ініціатив, але краще відпочивай на волі ніж за гратами за українофобські погляди і діяння. Бо до влади так і не дорвешся.
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