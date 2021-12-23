Женщины в Украине должны стать на воинский учет: приказ Минобороны

Министерство обороны расширило список специальностей и профессий, предусматривающих, что женщины должны стать на воинский учет военнообязанных.
Как сообщает BBC News Украина
, соответствующий приказ
Минобороны от 11 октября вступил в силу.
В перечень множество популярных профессий, таких как программисты, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, рекламщики и так далее.
С полным перечнем профессий можно ознакомиться по этой ссылке
.
Обновленный закон
"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет военнообязанных", – говорится в изменениях к закону.
Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, военнообязанные – это лица, которые находятся в запасе для комплектования вооруженных сил и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
На учет военнообязанных будут принимать женщин, которые имеют соответствующую специальность и "пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту". Для женщин предельный возраст – 60 лет
.
Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или к работам по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут вступать в армию только добровольно
по контракту.
"Женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами"
, – говорится в законе.
Теперь работодатель должен проконтролировать
, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающих на предприятии по перечню, стали на военный учет. Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о взятии на военный учет.
Нарушения норм будут караться штрафами от гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Какой будет процедура взятия на учет и в какие сроки женщины должны получить новый статус, Минобороны обещает разъяснить дополнительно.
Согласно закону, данные о военнообязанных вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Ведением реестров занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства военнообязанных. Но согласно новому закону о декларировании места жительства, встать на учет можно также там, где человек задекларирует свое фактическое место жительства, а не регистрации.
В военное время военнообязанным запрещено покидать страну
.