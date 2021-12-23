После жалоб житомирян исполком решил перенести Рождественскую ярмарку с улицы Пушкинской

"В решение "О проведении новогодних и рождественских мероприятий в Житомирской городской территориальной громаде" вносятся изменения в пункты 3, 5 и пункт 6. Учитывая обращения субъектов хозяйствования и решение комиссии по организации сезонной, праздничной, выездной торговли, вносятся изменения, а именно: новогодняя ярмарка переносится с улицы Пушкинской на площадь имени С.П. Королева и частично на улицу Малая Бердичевская", - отметила на заседании Наталья Марчук, заместитель начальника управления культуры.