После жалоб житомирян исполком решил перенести Рождественскую ярмарку с улицы Пушкинской

После многочисленных жалоб житомирян Рождественскую ярмарку с улицы Пушкинской перенесут на площадь Королева и улицу Малую Бердичевскую.
Такое решение было принято 23 декабря на внеочередном заседании исполкома
Житомирского городского совета.
"В решение "О проведении новогодних и рождественских мероприятий в Житомирской городской территориальной громаде" вносятся изменения в пункты 3, 5 и пункт 6. Учитывая обращения субъектов хозяйствования и решение комиссии по организации сезонной, праздничной, выездной торговли, вносятся изменения, а именно: новогодняя ярмарка переносится с улицы Пушкинской на площадь имени С.П. Королева и частично на улицу Малая Бердичевская", - отметила на заседании Наталья Марчук, заместитель начальника управления культуры.
Городской голова отметил, что организаторы разместили аттракционы фактически под окнами многоэтажных домов. Было много жалоб от жителей.
"Такая организация нас точно не устраивает. Поэтому мы переносим эти аттракционы в другое место для того, чтобы они не мешали людям и было удобнее ими пользоваться"
, - сказал Сергей Сухомлин.