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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 23 » 12:59:58

После жалоб житомирян исполком решил перенести Рождественскую ярмарку с улицы Пушкинской

Сегодня, 12:59:57 1156 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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После жалоб житомирян исполком решил перенести Рождественскую ярмарку с улицы Пушкинской

 После многочисленных жалоб житомирян Рождественскую ярмарку с улицы Пушкинской перенесут на площадь Королева и улицу Малую Бердичевскую.

Такое решение было принято 23 декабря на внеочередном заседании исполкома Житомирского городского совета.
 

"В решение "О проведении новогодних и рождественских мероприятий в Житомирской городской территориальной громаде" вносятся изменения в пункты 3, 5 и пункт 6. Учитывая обращения субъектов хозяйствования и решение комиссии по организации сезонной, праздничной, выездной торговли, вносятся изменения, а именно: новогодняя ярмарка переносится с улицы Пушкинской на площадь имени С.П. Королева и частично на улицу Малая Бердичевская", - отметила на заседании Наталья Марчук, заместитель начальника управления культуры.


Городской голова отметил, что организаторы разместили аттракционы фактически под окнами многоэтажных домов. Было много жалоб от жителей.

"Такая организация нас точно не устраивает. Поэтому мы переносим эти аттракционы в другое место для того, чтобы они не мешали людям и было удобнее ими пользоваться", - сказал Сергей Сухомлин.
Тэги: Житомир, исполком, ярмарка
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Комментариев: 5
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:23:33, Сегодня [Материал]

ага, оперативно отреагировали на "жалобы житомирцев"
место непроходное
не доходят клиенты до "ярмарки"....
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:18:30, Сегодня [Материал]

Перенеси, не переноси, жить она все равно не будет, потому что у людей нету денег. Какие жалобы могут быть от людей с улицы Пушкинской, там нету жилых домов. Пусть Розенбалт забирает свои собачьи будки новогодние, отвозит их под дома десантников, искупает свою вину перед жильцами.
zt-gregori
3 Григорій (zt-gregori)   • 14:51:43, Сегодня [Материал]

прямо біля ярмарку будинки №25 та 30.
aptik
4 Артем (aptik)   • 15:13:41, Сегодня [Материал]

Вы плохо знаете город) Прям под окнами 9тиэтажки было. + блокировали заезд во дворы. А теперь представьте: музыка под окнами, светомузыка, гул, алкашня ходит ссать во дворы и подъезды. Во двор свои не заехать нормально. Я хоть там и не живу, но не понимаю как можно было до такого додуматься...
Sem1
5 Виталий (Sem1)   • 15:38:39, Сегодня [Материал]

Вернули бы все на площадь.
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