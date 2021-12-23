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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 23 » 14:49:35

Дворец 19-го века, который разрушался десятилетиями, станет собственностью ОТГ и получит шанс на восстановление. ФОТО

Сегодня, 14:49:35 388 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дворец 19-го века, который разрушался десятилетиями, станет собственностью ОТГ и получит шанс на восстановление. ФОТО

 Панский дворец в селе Выгнанка Житомирской области, являющийся памятником архитектуры 19-го века, станет собственностью местной громады. Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

"Мурованный дворец, построенный в первой половине 19-го века на территории с. Выгнанка Житомирского (Любарского) района, по распоряжению облгосадминистрации, с мая 1996 взят на учет и под охрану как архитектурный памятник местного значения. Однако длительное время орган местного самоуправления право собственности на сооружение не регистрировал, соответственно, охранный договор не заключал, техническая документация не изготовлена", - информирует прокуратура.

Архитектурный памятник разрушался, поскольку не проводились надлежащие реставрационные или ремонтные работы для его сохранения.

Прокуроры через суд обязали Любарский поселковый совет признать дворец в селе Выгнанка бесхозным имуществом и приобрести право собственности на объект.
 

Справка


Село Выгнанка расположено на правом берегу реки Случь. Каменный дворец, построенный в классическом стиле первой половины XIX века, находится в Государственном реестре памятников архитектуры Украины. В разное время селом владели несколько помещиков. Почти семьдесят лет, с 1920 по 1989, до постройки нового помещения школы, в дворце обучались дети.
 


 




Фото: landmarks.in.ua
Тэги: Дворец, Житомирщина
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