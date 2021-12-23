Дворец 19-го века, который разрушался десятилетиями, станет собственностью ОТГ и получит шанс на восстановление. ФОТО

Панский дворец в селе Выгнанка Житомирской области, являющийся памятником архитектуры 19-го века, станет собственностью местной громады. Об этом сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Мурованный дворец, построенный в первой половине 19-го века на территории с. Выгнанка Житомирского (Любарского) района, по распоряжению облгосадминистрации, с мая 1996 взят на учет и под охрану как архитектурный памятник местного значения. Однако длительное время орган местного самоуправления право собственности на сооружение не регистрировал, соответственно, охранный договор не заключал, техническая документация не изготовлена", - информирует прокуратура.
Архитектурный памятник разрушался, поскольку не проводились надлежащие реставрационные или ремонтные работы для его сохранения.
Прокуроры через суд обязали Любарский поселковый совет признать дворец в селе Выгнанка бесхозным имуществом и приобрести право собственности на объект.
Справка
Село Выгнанка расположено на правом берегу реки Случь. Каменный дворец, построенный в классическом стиле первой половины XIX века, находится в Государственном реестре памятников архитектуры Украины. В разное время селом владели несколько помещиков. Почти семьдесят лет, с 1920 по 1989, до постройки нового помещения школы, в дворце обучались дети.