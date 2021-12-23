Главнокомандующий ВСУ о военном учете для женщин: Завтра не нужно бежать в военкомат и занимать очередь

"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ (№ 313), чуть больше 100 специальностей туда "вбили"… Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю — уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать. Мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", — сказал Залужный.