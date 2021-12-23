Главнокомандующий ВСУ о военном учете для женщин: Завтра не нужно бежать в военкомат и занимать очередь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодня в войсках назрела необходимость в широком воинском учете женщин, но этот процесс будет происходить постепенно.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина
.
По словам Залужного, женщинам не следует паниковать.
"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ (№ 313), чуть больше 100 специальностей туда "вбили"… Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю — уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать. Мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо", — сказал Залужный.
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начальник управления персонала штаба КСО ВСУ полковник Роман Горбач объяснил, что взятие на учет — это не призыв.
"Никто никого не призывает на службу сейчас. В марте этого года были внесены изменения в закон, где было указано, что все женщины, которые подходят по здоровью и этим профессиям — становятся на учет", — сказал он.
По словам Горбача, руководящим составом было принято решение до конца 2022 года провести соответствующую работу.
"До конца 2022 года ни один руководитель предприятия, где работают женщины, а также сами женщины, которые должны стать на учет, не будут нести административную ответственность"
, — пояснил военный.
По словам Горбача, женщины-специалисты будут использованы только при крайней необходимости во время мобилизации. Почти 200 тысяч человек призвали раньше, но ни один из них не был призван на службу без согласия, сказал он.
По словам советницы командующего Сухопутными войсками ВСУ Елены Шевцовой, учет женщин-военнообязанных ведется и сейчас.
"На сегодняшний день все учитывается — медики, военные. Но посмотрите, никаких женщин не призвали без их воли. Женщины не волнуйтесь, будете чувствовать себя частицей ВСУ"
, — прокомментировала приказ Минобороны Шевцова.