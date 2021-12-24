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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Декабрь » 24 » 08:38:52

Благотворители передали больницам Житомира партию многофункциональных кроватей. ФОТО

Сегодня, 08:38:52 346 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Благотворители передали больницам Житомира партию многофункциональных кроватей. ФОТО

 Житомирские городские больницы получат партию функциональных кроватей. Их передали Житомирской громаде благотворители из Нидерландов. В Житомир кровати привезли при содействии благотворительного фонда «Хлібний дім».
 

«На протяжении 10 лет нам приходит гуманитарная помощь от благотворителей из Голландии, поставляющих в Житомирскую область медицинское оборудование. На этот раз мы получили больничные койки, которые будут переданы городским больницам», – говорит директор благотворительного фонда «Хлібний дім» Аркадий Маргулис.




По словам городского головы Житомира, в первую больницу передают 20 единиц. Их распределят между терапевтическими отделениями. Во вторую больницу – 43 койки, которые разместят в отделениях кардиологии и кардиореанимации.
 

«Медицинские кровати в стационарах имеют свойство изнашиваться, ломаться, и вообще устаревать. Качественное оборудование не из дешевых. Благодаря целенаправленной помощи благотворителей, кровати регулярно обновляются. Сегодняшняя партия позволит закрыть потребность обоих медицинских заведений в новых кроватях на время», – сказал городской голова Сергей Сухомлин.









Фото: ЖГС
Тэги: кровати, благотворители, больница
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