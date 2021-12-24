Благотворители передали больницам Житомира партию многофункциональных кроватей. ФОТО

«На протяжении 10 лет нам приходит гуманитарная помощь от благотворителей из Голландии, поставляющих в Житомирскую область медицинское оборудование. На этот раз мы получили больничные койки, которые будут переданы городским больницам», – говорит директор благотворительного фонда «Хлібний дім» Аркадий Маргулис.