Благотворители передали больницам Житомира партию многофункциональных кроватей. ФОТО

«На протяжении 10 лет нам приходит гуманитарная помощь от благотворителей из Голландии, поставляющих в Житомирскую область медицинское оборудование. На этот раз мы получили больничные койки, которые будут переданы городским больницам», – говорит директор благотворительного фонда «Хлібний дім» Аркадий Маргулис.
«Медицинские кровати в стационарах имеют свойство изнашиваться, ломаться, и вообще устаревать. Качественное оборудование не из дешевых. Благодаря целенаправленной помощи благотворителей, кровати регулярно обновляются. Сегодняшняя партия позволит закрыть потребность обоих медицинских заведений в новых кроватях на время», – сказал городской голова Сергей Сухомлин.