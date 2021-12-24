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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 24 » 08:55:13

В Житомире чугунные канализационные люки защищают от воров

Сегодня, 08:55:13 676 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире чугунные канализационные люки защищают от воров

 С начала года в Житомире коммунальное предприятие "Житомирводоканал" заменило 240 старых канализационных люков на новые антивандальные.

Люки нового образца имеют замки. Поэтому воровать их стало труднее, говорится в сюжете suspilne.media.
 

"Вот это люк нового образца, здесь замок, в него вставляется ключ и только тогда люк открывается. С начала установки этих люков ни одного факта кражи именно таких люков не было", – сказал Петр Пикуль, старший мастер по эксплуатации сетей КП "Житомирводоканал".

 

Фото: Суспільне


Стоимость одного полимерного люка, устанавливаемого в зеленых зонах города, составляет около 600 гривен. Чугунный люк для проезжей части стоит более 6000 гривен.

Предприятие планирует закупить еще более 700 таких люков. Процедуру закупки проведут в следующем году.
Тэги: канализационные люки, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:31:58, Сегодня [Материал]

вес советского чугунного люка больше 100 кг
металл щас принимают по 8 грн/кг
Никитин няшка.....
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