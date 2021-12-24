В Житомире чугунные канализационные люки защищают от воров

С начала года в Житомире коммунальное предприятие "Житомирводоканал" заменило 240 старых канализационных люков на новые антивандальные.
Люки нового образца имеют замки. Поэтому воровать их стало труднее, говорится в сюжете suspilne.media
.
"Вот это люк нового образца, здесь замок, в него вставляется ключ и только тогда люк открывается. С начала установки этих люков ни одного факта кражи именно таких люков не было", – сказал Петр Пикуль, старший мастер по эксплуатации сетей КП "Житомирводоканал".
Фото: Суспільне
Стоимость одного полимерного люка, устанавливаемого в зеленых зонах города, составляет около 600 гривен. Чугунный люк для проезжей части стоит более 6000 гривен.
Предприятие планирует закупить еще более 700 таких люков. Процедуру закупки проведут в следующем году.