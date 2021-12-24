В Житомире чугунные канализационные люки защищают от воров

"Вот это люк нового образца, здесь замок, в него вставляется ключ и только тогда люк открывается. С начала установки этих люков ни одного факта кражи именно таких люков не было", – сказал Петр Пикуль, старший мастер по эксплуатации сетей КП "Житомирводоканал".