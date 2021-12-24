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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 24 » 09:55:23

Нападал с ножом на житомирян: суд вынес приговор грабителю

Сегодня, 09:55:23 382 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нападал с ножом на житомирян: суд вынес приговор грабителю

 В Житомире судили мужчину, который в декабре 2019 года совершил два разбойных нападения на горожан. Грабитель проведет 8 лет за решеткой. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"Сначала 30-летний злоумышленник, угрожая продавщице продовольственного магазина ножом, ограбил кассу и забрал все деньги. А спустя два дня встретил вечером возле жилого дома девушку, которая возвращалась домой, и, пригрозив ей ножом, выхватил из рук мобильный телефон сорвал с плеча сумку, в которой были деньги и личные вещи, и скрылся", - информирует прокуратура.

Известно, что обвиняемый ранее дважды отбывал наказание в виде лишения свободы, в том числе за разбой.

Учитывая это и обстоятельства совершения преступлений, апелляционный суд оставил жалобу стороны защиты без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменений - лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией половины надлежащего лицу имущества.

В настоящее время приговор Житомирского апелляционного суда вступил в законную силу.
Тэги: грабитель, суд, разбой
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Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 10:43:50, Сегодня [Материал]

Вихід поруч
https://firtka.if.ua/blog/view/tisa-v-moldovi-bilse-zbroi-mense-zlocinnosti42743
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:48:50, Сегодня [Материал]

пистолетчики - на выход...
https://twitter.com/wilsenal/status/1468987818022219781
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