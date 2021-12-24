Нападал с ножом на житомирян: суд вынес приговор грабителю

В Житомире судили мужчину, который в декабре 2019 года совершил два разбойных нападения на горожан. Грабитель проведет 8 лет за решеткой. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"Сначала 30-летний злоумышленник, угрожая продавщице продовольственного магазина ножом, ограбил кассу и забрал все деньги. А спустя два дня встретил вечером возле жилого дома девушку, которая возвращалась домой, и, пригрозив ей ножом, выхватил из рук мобильный телефон сорвал с плеча сумку, в которой были деньги и личные вещи, и скрылся"
, - информирует прокуратура
.
Известно, что обвиняемый ранее дважды отбывал наказание в виде лишения свободы, в том числе за разбой.
Учитывая это и обстоятельства совершения преступлений, апелляционный суд оставил жалобу стороны защиты без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменений - лишения свободы сроком на 8 лет с конфискацией половины надлежащего лицу имущества.
В настоящее время приговор Житомирского апелляционного суда вступил в законную силу.