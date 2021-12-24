«Космонавта» убрали с Нового бульвара: мэрия не хочет платить подрядчику за неудачную фотозону

"Нас не устраивает качество предоставляемых услуг и мы реагируем на это. Но мы должны реагировать согласно законодательству. Сейчас мы работаем над актом неответственности предоставленных услуг", - рассказала Илона Колодий.

"Все, что сегодня есть в городе, за это мы не заплатили ни копейки. Из бюджета ничего не пошло и не пойдет. Мы будем рассчитываться только за те услуги, которые будут оформлены должным образом согласно тендерной документации", - говорит Илона Колодий.