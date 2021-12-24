«Космонавта» убрали с Нового бульвара: мэрия не хочет платить подрядчику за неудачную фотозону

Фотозону "Космонавт на планете", которая возмутила горожан, убрали с Нового бульвара. Новогодняя конструкция стоит 99 тысяч гривен, однако Житомирский городской совет не принял фотозону и не собирается за нее платить.
Об этом в комментарии СК1
сообщила Илона Колодий, начальник управления культуры Житомирского городского совета.
"Нас не устраивает качество предоставляемых услуг и мы реагируем на это. Но мы должны реагировать согласно законодательству. Сейчас мы работаем над актом неответственности предоставленных услуг", - рассказала Илона Колодий.
После объявления тендера, приглашение на торги было отправлено более чем двумстам участникам, однако откликнулись только два. Система Prozorro автоматически определила победителя, которым стало ООО "Епіцентр К".
Подрядчик не смог изготовить фигуру в соответствии с предъявляемыми требованиями. После того, как фотозона вызвала резонанс
и не понравилась самому городскому совету, её убрали. За "космонавта", утверждают в управлении культуры, платить не будут.
"Все, что сегодня есть в городе, за это мы не заплатили ни копейки. Из бюджета ничего не пошло и не пойдет. Мы будем рассчитываться только за те услуги, которые будут оформлены должным образом согласно тендерной документации", - говорит Илона Колодий.
Кроме несоответствия тендерной документации, подрядчик не смог привезти фигуру в установленные сроки. Поэтому обнаружить несоответствие удалось слишком поздно.
Оформить новую фотозону и украсить город к праздникам заново не успеют.