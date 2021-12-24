На Малёванке дети дождались новой школы

Несколько лет назад расформировали 18-ю школу. И 300 детей, перевели в другие школы. Перевели всех учителей, кого на пенсию, кого также в другие школы. Причину нашли в отоплении школы дровами, старые печи. Хотя в то время (2010 год) - родители собрали 20 тысяч гривен на реконструкцию системы отопления, в 2010 году это были огромные деньги. Но все равно, решение было принято и школа расформирована.
Собрание с детьми, педагогическим составом и родителями проводили глава управления образования города Арендарчук и его заместитель Ковтуненко. Чиновники сказали, что в школе будет проведена реконструкция, будет построена котельная, будет проведена вода и канализация. На сегодняшний день вода есть, канализация есть, построена новая котельная для всех корпусов этой школы, и, поэтому, жители Малёванки написали коллективное заявление депутатам городского совета с требованием реконструировать эту школу и задействовать её в учебном процессе.
Сейчас на Малёванке действует одна единственная школа, хотя, по закону, должно быть, как минимум, две. Рядом с 18 школой - огромный район Корбутовка, сплошь застроенный жилыми многоэтажками.
И, соответственно, для жителей Корбутовки, это будет удобная школа. Люди будут довольны. Поэтому жители Малёванки собрали подписи, провели собрали подписи на заявлении к депутатам горсовета с требованием открыть эту школу для детей. Люди переживают о том, что земля, принадлежащая этой школе (и территориальной громаде Житомира) площадью 3,5 га «прилипнет» к рукам недобросовестных депутатов, и школа будет уничтожена.
Читателей ознакомлю – эта школа – историческая память нашего города. Школа построена в 1904 году меценатом Свинцицким и подарена всем житомирянам - детям, родителям, всей громаде и их потомкам. Подарена, чтобы наши житомирские дети были умными образованными и были патриотами. Сейчас на Малёванке проживают потомки и наследники мецената Свинцицкого, и они гордятся своим знаменитым предком. И мы также гордимся и всегда благодарны нашему земляку Свинцицкому, который лично показал, как можно по-настоящему любить свою землю, свой город, своих сограждан.
Фото коллективных заявлений к депутатам Житомирского горсовета и мэру Сухомлину подписаны жителями Малёванки прилагаются.
Александр Коцюбко
Заглавное фото: sportzt.com