Депутаты ЖГС проголосовали за награждение Георгия Мокрицкого почетным знаком

Украинского историка-краеведа, журналиста и фотохудожника Георгия Мокрицкого наградят знаком отличия "За заслуги перед городом Житомиром I степени".
Соответствующее решение было принято сегодня, 24 декабря, депутатами Житомирского городского совета
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Заместитель городского головы Мария Мисюрова проинформировала, что Георгий Мокрицкий сейчас находится в реанимации.
"Сейчас Георгий Павлович находится в реанимационном отделении в палате интенсивной терапии. Он нетранспортабельный. В оперативном вмешательстве не нуждается. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. Пациент обеспечен всем необходимым. К сожалению, инсульт очень коварная вещь. На фоне хронических заболеваний и сахарного диабета возникают такие ситуации", – рассказала Мисюрова.
Георгий Мокрицкий
Родился 28 января 1952 года в семье коренных житомирян. В 1974 году получил высшее образование. Сначала работал лектором и референтом общества «Знання», затем - журналистом районной и областной газет. В постсоветское время - ответственный секретарь областной газеты «Житомирський вісник».
По его инициативе в горисполкоме создается комиссия по топонимике, которую он возглавляет на протяжении многих лет. В начале 90-х годов институт истории НАН Украины одобряет разработанную им концепцию совершенствования топонимического ландшафта Житомира. Журналист и исследователь инициирует увековечение памяти выдающихся земляков: Ивана Фещенко-Чопивского, Александра Шумского, Олега Ольжича, Вячеслава Липинского, Михаила Скорульского, Михаила Усановича и др. На свой гонорар за архитектурно-краеведческий очерк «Житомир» Георгий Павлович устанавливает памятную доску на доме, в котором в 1918 году работала Центральная Рада УНР во главе с Михаилом Грушевским.
Издательская деятельность Георгия Павловича началась еще в обществе «Знання». В 1994 г. он становится заведующим издательским отделом КП «Журфонд» Житомирской областной организации Союза журналистов Украины. В 1997 году жена Мокрицкого основывает личное краеведческое издательство «Волынь», в котором он работает главным редактором, а впоследствии - и директором. Именно в этом издательстве выходит в свет интересная краеведческая литература: «Історія трудових колективів Житомирщини», «Пам'ятки рідного міста», «На карті Житомира», «Видатні постаті Житомирщини».
Вместе со своим давним товарищем Сергеем Глабчуком краевед выпускает цветной фотоальбом «Житомир», в котором текст подается сразу на шести языках. Еще у Георгия Павловича есть книги для маленьких житомирян: «Розповіді про Житомир» та «Абетка. Житомир». Научное краеведческое наследие автора в целом составляет более 60 книг, около тысячи статей и монография о выдающемся ботанике Владимире Липском (в соавторстве с ботаником Доброчаевой).
Является членом редколлегии Всеукраинского научно-популярного журнала «Краєзнавство», членом Главного Совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры, вице-председателем Житомирского научно-краеведческого общества исследователей «Волыни».
Награжден Житомирским городским советом почетным знаком «За заслуги перед городом» III и II степени, почетным знаком МВД Украины «За заслуги перед милицией»; Почетными грамотами Житомирской облгосадминистрации и областного совета; Государственного комитета Украины по радиовещанию и телевидению; правления Национального Союза архитекторов Украины, Главным советом Украинского общества охраны памятников истории и культуры; городским советом; Патриархом Киевским всея Украины-Руси Филаретом, Киевским институтом бизнеса и технологий.
Заслуженный журналист Украины (1993), член Национального союза журналистов Украины (1983), член Национального Союза архитекторов Украины (1995), председатель Житомирской организации Украинского общества охраны памятников истории и культуры (с 2011 г.).