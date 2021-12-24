Депутаты ЖГС проголосовали за награждение Георгия Мокрицкого почетным знаком

"Сейчас Георгий Павлович находится в реанимационном отделении в палате интенсивной терапии. Он нетранспортабельный. В оперативном вмешательстве не нуждается. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. Пациент обеспечен всем необходимым. К сожалению, инсульт очень коварная вещь. На фоне хронических заболеваний и сахарного диабета возникают такие ситуации", – рассказала Мисюрова.