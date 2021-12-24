Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 25 Декабря 2021    05:32:32
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 24 » 14:52:30

Убийство житомирянки и ее 13-летней дочери: суд продолжил расследование и оставил подозреваемого под стражей

Вчера, 14:52:30 811 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Убийство житомирянки и ее 13-летней дочери: суд продолжил расследование и оставил подозреваемого под стражей

 Королёвский районный суд Житомира 24 декабря рассматривал дело об убийстве 36-летней житомирянки и ее 13-летней дочери, которое произошло в квартире пятиэтажки по улице Степана Бандеры в ночь на 4 сентября.

Как сообщает Житомир инфо, из-за отсутствия выводов экспертиз суд решил продлить досудебное расследование по делу и продлил срок содержания под стражей подозреваемому Денису Горкуше до 21 февраля 2022 года.

По словам прокурора, допрошенный в ходе досудебного расследования подозреваемый Горкуша рассказал об обстоятельствах совершения уголовного преступления и признал свою вину полностью. Прокурор ходатайствовала о продлении срока досудебного расследования.


 

«Срок досудебного расследования истекает 4 января 2020 года, однако совершить все необходимые процессуальные следственные действия в указанный срок на данный момент не представляется возможным, поскольку в рамках уголовного производства предоставлен ряд экспертиз: молекулярно-генетических, пожаротехнических, медикокриминалистических, и выводы на сегодняшний день не получены. Выводы в дальнейшем могут повлиять на ход досудебного расследования, в том числе необходимости сбора дополнительных доказательств и соответствующих следственно-процессуальных действий. Поэтому мы просим продлить срок досудебного расследования до шести месяцев, то есть до 4 марта 2022», - отметила прокурор.


Судья ходатайство прокурора поддержала и продлила досудебное расследование до 4 марта 2022 года. Также судья продлила срок применения меры пресечения подозреваемому в виде содержания до 21 февраля 2022 включительно без права внесения залога.

Фото: Житомир инфо
 

Что произошло


4 сентября в Житомире после ликвидации пожара в квартире обнаружили тела 36-летней женщины и ее ребенка - 13-летней девочки. На телах были признаки насильственной смерти.

Инцидент произошел в 5-этажке на улице Степана Бандеры. Правоохранители бросили все силы за задержание подозреваемого в двойном убийстве, замаскированном под пожар.

Подозреваемого, 22-летнего жителя Житомира, задержали на рассвете 5 сентября на территории Ружинской громады.

По словам подозреваемого, с погибшими он не был знаком, а в квартиру зашел через незапертую дверь.
 
Тэги: суд, убийство, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus