Убийство житомирянки и ее 13-летней дочери: суд продолжил расследование и оставил подозреваемого под стражей

Королёвский районный суд Житомира 24 декабря рассматривал дело об убийстве 36-летней житомирянки и ее 13-летней дочери, которое произошло в квартире пятиэтажки по улице Степана Бандеры в ночь на 4 сентября.
Как сообщает Житомир инфо, из-за отсутствия выводов экспертиз суд решил продлить досудебное расследование по делу и продлил срок содержания под стражей подозреваемому Денису Горкуше до 21 февраля 2022 года.
По словам прокурора, допрошенный в ходе досудебного расследования подозреваемый Горкуша рассказал об обстоятельствах совершения уголовного преступления и признал свою вину полностью. Прокурор ходатайствовала о продлении срока досудебного расследования.
«Срок досудебного расследования истекает 4 января 2020 года, однако совершить все необходимые процессуальные следственные действия в указанный срок на данный момент не представляется возможным, поскольку в рамках уголовного производства предоставлен ряд экспертиз: молекулярно-генетических, пожаротехнических, медикокриминалистических, и выводы на сегодняшний день не получены. Выводы в дальнейшем могут повлиять на ход досудебного расследования, в том числе необходимости сбора дополнительных доказательств и соответствующих следственно-процессуальных действий. Поэтому мы просим продлить срок досудебного расследования до шести месяцев, то есть до 4 марта 2022», - отметила прокурор.
Судья ходатайство прокурора поддержала и продлила досудебное расследование до 4 марта 2022 года. Также судья продлила срок применения меры пресечения подозреваемому в виде содержания до 21 февраля 2022 включительно без права внесения залога.