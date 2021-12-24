Водоканал советует житомирянам сделать суточный запас воды

28 декабря в северо-западной части Житомира ожидается снижение давления подачи воды, а на верхних этажах домов возможна приостановка водоснабжения. Горожанам советуют сделать запасы воды. Об этом сообщили в КП "Житомирводоканал
".
Отмечается, что проблемы с водоснабжением связаны с заменой запорной арматуры, которая будет проводиться с 9:00 до 19:00
вблизи ул. Сосновой.
На время проведения работ ожидается снижение давления в районе Богуния, Хмельники, в пределах ул. Вильский Шлях.
Также возможна приостановка водоснабжения на верхних этажах находящихся в этом районе многоэтажек, а также в домах, находящихся по ул. Сосновой, ул. Санаторной, ул. Барашевской, пер. 1-ом Сосновом, пер. 3-ом Сосновом, пер. Кошевом, пер. Живичном.
"Просим жителей, проживающих по указанным адресам, сделать суточный запас воды"
, - призывает водоканал.