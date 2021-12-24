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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 24 » 16:54:51

Водоканал советует житомирянам сделать суточный запас воды

Вчера, 16:54:51 3775 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Водоканал советует житомирянам сделать суточный запас воды

 28 декабря в северо-западной части Житомира ожидается снижение давления подачи воды, а на верхних этажах домов возможна приостановка водоснабжения. Горожанам советуют сделать запасы воды. Об этом сообщили в КП "Житомирводоканал".

Отмечается, что проблемы с водоснабжением связаны с заменой запорной арматуры, которая будет проводиться с 9:00 до 19:00 вблизи ул. Сосновой.

На время проведения работ ожидается снижение давления в районе Богуния, Хмельники, в пределах ул. Вильский Шлях.

Также возможна приостановка водоснабжения на верхних этажах находящихся в этом районе многоэтажек, а также в домах, находящихся по ул. Сосновой, ул. Санаторной, ул. Барашевской, пер. 1-ом Сосновом, пер. 3-ом Сосновом, пер. Кошевом, пер. Живичном.

"Просим жителей, проживающих по указанным адресам, сделать суточный запас воды", - призывает водоканал.

Тэги: водоканал, Водоснабжение, Житомир
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